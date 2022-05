Xbox Keystone potwierdzony przez Microsoft. Powstaje przystawka do telewizora umożliwiająca granie w chmurze

Xbox to dziś nie tylko konsola do gier, ale przede wszystkim cały ekosystem umożliwiający granie na różnych urządzeniach, wliczając to rzecz jasne same konsole, ale również pecety czy smartfony. Jak się okazuje, plany Microsoftu wykraczają jednak poza ten zakres. Producent chce umożliwić rozrywkę także tym, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na Xboksa Series X|S czy gamingowego peceta, ale mają już szybki internet i chcą cieszyć się grami zawartymi w abonamencie Game Pass. Z myślą o tych odbiorcach powstaje urządzenie o kodowej nazwie Xbox Keystone, które zostało właśnie potwierdzone przez samego giganta. Co już o nim wiadomo i kiedy można liczyć na jego debiut?

Niestety, na szybki debiut Keystone'a nie ma co liczyć. Ze słów rzecznika Microsoftu wynika, że urządzenie doczekało się ostatnio solidnego przeprojektowania.

Xbox Keystone ma być przystawką do telewizora lub monitora (coś na wzór np. Chromecasta), która zostanie przystosowana do obsługi Game Passa i umożliwi granie w zawarte tam tytuły w chmurze. Jak mówi rzecznik firmy: "Nasza wizja Xbox Cloud Gaming jest niezachwiana - naszym celem jest umożliwienie ludziom grania w gry, jakie chcą, na urządzeniach, jakich chcą i gdziekolwiek chcą. Jak ogłoszono jeszcze w zeszłym roku, pracowaliśmy nad urządzeniem do strumieniowego przesyłania gier o nazwie kodowej Keystone, które można podłączyć do dowolnego telewizora lub monitora bez potrzeby korzystania z konsoli”.

Niestety, na szybki debiut Keystone'a nie ma co liczyć. Ze słów rzecznika wynika, że urządzenie doczekało się solidnego przeprojektowania. "W ramach każdej technicznej podróży stale oceniamy nasze wysiłki, analizujemy nasze wnioski i upewniamy się, że zapewniamy wartość naszym klientom. Podjęliśmy więc decyzję o odejściu od obecnej iteracji urządzenia Keystone. Skorzystamy z naszej wiedzy i ponownie skoncentrujemy nasze wysiłki na nowym podejściu, które pozwoli nam w przyszłości dostarczać Xbox Cloud Gaming do większej liczby graczy na całym świecie". Wygląda więc na to, że pomysł rozwijany jest już od kilku lat, a Microsoft ciągle szuka sposobu na uzyskanie zadowalającego efektu.

Źródło: WindowsCentral