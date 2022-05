Sprzedaż konsol Xbox Series X/S wyprzedziła PlayStation 5. Po latach szala przechyla się na korzyść Microsoftu

Z pewnością doskonale wiecie, że dotąd sprzedażowy prym wiodły konsole ze stajni Sony. Wygląda jednak na to, że nowe konsole Microsoftu w końcu dogoniły japońskiego konkurenta. Jak podaje mianowicie serwis VGChartz, w samym tylko marcu rozeszło się pół miliona Xboksów najnowszej generacji. I choć jeszcze ubiegły rok sprzedażowo wciąż należał do PlayStation 5, to w tym roku role się odwróciły, a Xbox Series X/S stał się globalnym konsolowym liderem (nie licząc konsolki Nintendo Switch, która wciąż sprzedaje się jak świeże bułeczki). Szczególną przewagę Xboksa zanotowano na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz w Europie Zachodniej.

Z danych sprzedażowych wynika, że w tym roku konsola Xbox Series X/S stała się liderem, spychając PlayStation 5 na drugie miejsce. No, na trzecie, jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze konsolkę Nintendo Switch.

Według wspomnianego już serwisu VGchartz od dnia premiery konsoli Sony do 16 kwietnia tego roku rozeszło się niemal 19 mln sztuk PlayStation 5. W tym czasie konsole Xbox osiągnęły sprzedaż na poziomie 14,2 mln egzemplarzy. Jak więc widać, całościowo sprzedażowy prym wciąż wiedzie więc PlayStation. Jednak ostatnie miesiące były bardziej łaskawe dla Microsoftu. Jak czytamy w źródle, Microsoft uzyskał w tym roku 16-procentowy wzrost przychodów z samej tylko sprzedaży konsol Xbox.

PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch - sprzedane jednostki oraz procentowy udział na rynku konsol w podziale na lata

Powody takiej zamiany ról nie powinny jednak nikogo dziwić. Coraz więcej graczy sięga mianowicie po bardzo udaną subskrypcję Xbox Game Pass, która bezsprzecznie napędza sprzedaż konsol. W portfolio Xboksa pojawia się także coraz więcej gier (tak zwanych indyków premium), tworzonych przez wewnętrzne studia Microsoftu, co sprawia, że użytkownicy mają dostęp do zróżnicowanej zawartości. Na korzyść Xboksa zadziałały też z dużą pewnością braki w dostępności konkurencyjnej konsoli. Nie pozostaje nic innego jak tyko czekać, czy tendencja ta się utrzyma, czy Sony odzyska jeszcze tytuł konsolowego lidera, chociażby poprzez wprowadzenie nowej subskrypcji PlayStation Plus.

Źródło: VGchartz