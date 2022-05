Xbox Everywhere: aplikacja Xbox Cloud Gaming może pojawić się na telewizorach Smart TV marki Samsung w 2023 roku

Microsoft już jakiś czas temu zapowiadał, że przyszłością grania będzie chmura, a więc granie bez konieczności posiadania wydajnego komputera lub konsoli. Producent od dłuższego czasu pracuje nad projektem Xbox Cloud Gaming, który umożliwia właśnie granie za pośrednictwem chmury. Obecnie jest ono częścią abonamentu Xbox Game Pass Ultimate i nie jest wykorzystywane na szeroką skalę w innych miejscach. Możliwe jednak, że w przyszłym roku się to zmieni. Niektóre zagraniczne źródła sugerują bowiem współpracę pomiędzy Microsoftem oraz Samsungiem, na mocy której telewizory Smart TV mają oferować natywną aplikację Xbox Cloud Gaming w ramach ujawnionego przez Microsoft projektu Xbox Everywhere.

Według nieoficjalnych informacji, Microsoft współpracuje z Samsungiem nad aplikacją Xbox Cloud Gaming w ramach projektu Xbox Everywhere. Aplikacja pozwoli na granie w gry Xbox bez konieczności posiadania komputera lub konsoli Xbox One / Xbox Series.

Microsoft od dłuższego czasu daje wyraźnie do zrozumienia, że sprzedaż konsol nie jest już dla firmy największym priorytetem, jeśli chodzi o dział gier. Zamiast tego aktywnie rozwija swoją usługę grania w chmurze, co ma przynieść istotne kroki naprzód w przyszłym roku. Decyzja producenta, by początkowo współpracować z Samsungiem wydaje się być w pełni zrozumiała. Koreański producent w końcu od lat króluje na rynku telewizorów, posiadając największe udziały w sprzedaży TV. Pomysł wydaje się być bardzo ciekawy, bowiem wystarczy nam de facto wyłącznie pad, np. oryginalny od Xboksa. Odpalamy telewizor oraz aplikację i wybieramy w co chcemy zagrać, oczywiście spośród listy gier, które będą dostępne w ramach platformy Xbox Cloud Gaming.

Współpraca z Samsungiem we wdrożeniu aplikacji Xbox Cloud Gaming to jednak nie jedyna rzecz, nad którą pracuje obecnie Microsoft, a która jest związana z projektem Xbox Everywhere. Jeff Grubb wspomina także o pracach nad niewielkim urządzeniem, wizualnie przypominającym Amazon Fire TV Stick lub Roku Stick. Na telewizorach, które nie będą posiadały aplikacji, wystarczy wówczas podpiąć takie urządzenie i również wykorzystać możliwości Xbox Cloud Gaming. Wygląda na to, że przyszły rok będzie ciekawy dla Microsoftu. Jeśli tylko usługa grania w chmurze zostanie w najbliższym roku mocno dopracowana, może być to świetna alternatywa dla tradycyjnego grania na PC lub konsoli.

Źródło: VentureBeat