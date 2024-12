Wymagania sprzętowe Immortals of Aveum PC - do rozdzielczości 4K i 120 FPS potrzebujemy m.in. GeForce RTX 4090

Immortals of Aveum to nadchodząca gra studia Ascendant Studio, przygotowywana we współpracy z Electronic Arts (produkcja wyjdzie spod szyldu EA Originals). Mowa w tym wypadku o tytule nastawionym w pełni na doświadczenie dla pojedynczego gracza. Premiera produkcji pierwotnie miała się odbyć jeszcze w lipcu, jednak finalnie debiut przeniesiono na sierpień. Kilka miesięcy temu ujawniono także częściowe wymagania sprzętowe, które teraz zostały w pełni zaktualizowane. Nadal jednak to niektórych ustawień graficznych będziemy potrzebować absolutnie topowych podzespołów...

Immortals of Aveum bez wątpienia będzie jedną z najbardziej wymagających produkcji 2023 roku... przynajmniej patrząc po udostępnionych wymaganiach sprzętowych. Teraz poznaliśmy podzespoły nie tylko do grania w Full HD oraz Quad HD, ale także do 4K.

Względem poprzednio ujawnionych wymagań zmieniła się przede wszystkim kwestia ilości wymaganego miejsca na dysku. Zamiast 110 GB, teraz zalecane jest posiadanie przynajmniej 70 GB na SSD. Najniższe wymagania sprzętowe jednak w dalszym ciągu posiadają takie modele kart graficznych jak NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER oraz AMD Radeon RX 5700 XT. Do gry w 1440p przy 60 klatkach na sekundę i miksie ustawień średnich oraz wysokich, rekomendowane jest posiadanie już znacznie mocniejszych kart - GeForce RTX 3080 Ti oraz Radeon RX 6800 XT.

LOW MEDIUM HIGH ULTRA Procesor Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i9-13900KS

AMD Ryzen 9 7950X3D Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (8 GB)

AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (12 GB)

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB)

AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB) NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 GB)

AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) Pamięć RAM 16 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) Miejsce na dysku 70 GB (zalecany SSD) 70 GB (zalecany SSD) 70 GB (zalecany SSD) 70 GB (zalecany SSD) System Windows 10 lub nowszy Windows 10 lub nowszy (W11 rekomendowany dla procesorów Intel Core 12. i 13. generacji) Rozdzielczość / FPS 1080p / 60 FPS 1440p / 60 FPS 4K / 60 FPS 4K / 120 FPS

Teraz doszły jeszcze wymagania dla rozdzielczości 4K. W przypadku grania w 60 klatkach na sekundę, twórcy zalecają posiadanie niemal topowych kart tj. NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XT. Jeśli jednak chcemy grać w 120 klatkach na sekundę, twórcy rekomendują posiadanie właściwie najmocniejszych dzisiaj komponentów: procesorów Intel Core i9-13900KS / AMD Ryzen 9 7950X3D oraz kart NVIDIA GeForce RTX 4090 lub AMD Radeon RX 7900 XTX. Ważną adnotacją jest to, że wszystkich podanych konfiguracjach działa również wybrana metoda upscalingu obrazu: NVIDIA DLSS lub AMD FSR, toteż wymagania nie dotyczą w sumie nawet natywnych rozdzielczości, a tylko skalowanych do podanych wyżej. Immortals of Aveum będzie obsługiwać następujące techniki: NVIDIA DLSS 3 (Super Resolution oraz Frame Generation) oraz AMD FSR 2.2. Gra bazuje na silniku Unreal Engine 5.1, gdzie wykorzystano do działania takie technologie jak Lumen oraz Nanite.

Oprócz tego developerzy aktywnie pracują jeszcze nad podaniem wymagań sprzętowych do rozgrywki w 30 klatkach na sekundę, tak aby większa liczba graczy miała możliwość sprawdzenia Immortals of Aveum. Obecnie na blogu padła informacja o tym, że w konfiguracji Intel Core i7-8700K oraz NVIDIA GeForce GTX 1070, udało się uruchomić grę w okolicach 40 FPS-ów - mowa o rozdzielczości Full HD (prawdopodobnie również skalowanej z pomocą AMD FSR) oraz na niskich ustawieniach graficznych.

Źródło: Ascendant Studio (Steam)