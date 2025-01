Immortals of Aveum - premiera gry przeniesiona. Twórcy gry idą na bezpośrednią konfrontację z gigantami

Immortals of Aveum to ciekawie zapowiadająca się strzelanka osadzona w uniwersum fantasy. O tytule było swojego czasu głośno z powodu dosyć wysokich wymagań sprzętowych. Początkowo twórcy planowali wypuścić grę już 20 lipca. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano, że premiera zostanie przesunięta. Gracze nie będą musieli czekać długo, ale decyzja budzi obawy, czy najnowsza produkcja dobrze poradzi sobie w najgorętszym okresie tego roku.

Premiera Immortals of Aveum została przeniesiona na 22 sierpnia bieżącego roku. Twórcy najwyraźniej nie boją się konfrontacji z dużymi i znanymi produkcjami, które ukażą się w zbliżonym okresie.

Premiery dużych gier rzadko mają miejsce w środku okresu wakacyjnego. Immortals of Aveum miało być jednym z wyjątków. Ostatecznie deweloperzy stwierdzili, że potrzebują więcej czasu, żeby dopracować swoją produkcję. Ich najnowsze dzieło zadebiutuje miesiąc później niż dotychczas zapowiadano, czyli 22 sierpnia. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, gdyby nie to, że okres ten będzie prawdopodobnie jednym z najgorętszych w tym roku. Immortals of Aveum będzie musiało konkurować o uwagę graczy między innymi z Armored Core VI, Baldur’s Gate 3 czy Starfield. Wszystkie te tytuły zadebiutują bowiem na przełomie sierpnia i września.

Jeśli do tego dodamy szereg innych interesujących produkcji, które mają zadebiutować we wrześniu, może się okazać, że po zaledwie dwóch tygodniach niewielu graczy będzie pamiętać o produkcji Ascendant Studios. Oczywiście nie da się wykluczyć opcji, że tytuł będzie na tyle dobry, by wybronić się w tym napiętym harmonogramie, ale pójście na bezpośrednie zwarcie z innymi dużymi produkcjami jest ryzykowne. Immortals of Aveum to bowiem nowa marka, przygotowywana w dodatku przez debiutujące studio. Wydaje się, że premiera w środku wakacji byłaby korzystniejsza, ponieważ dużych premier jest wtedy jak na lekarstwo, a co za tym idzie gra mogłaby na dłużej zagościć w świadomości graczy. Co do zasady jednak opóźnienie nie jest czymś negatywnym, jeśli ma pozwolić na lepsze dopracowanie tytułu. Przypomnijmy bowiem, że ostatnie porty PC-towe dużych gier pozostawiały wiele do życzenia.

