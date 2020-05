Wiedźmin 3: Dziki Gon ma już 5 lat - Redakcja PurePC wspomina

19 maja 2015 roku miała miejsce rzecz niebywała, o której gracze (i nie tylko) całego świata, nieprędko zapomną... Na sklepowych półkach, także tych cyfrowych, pojawił się mianowicie Wiedźmin 3: Dziki Gon. Była to już trzecia (na co wskazuje cyfra) odsłona przygód Białego Wilka, która pochłonęła wielu z nas na setki godzin, których chyba nikt nie żałuje. Dzięki twórcom ze studia CD Projekt RED, gra Wiedźmin stała się naszą chlubą narodową i bez względu na to, co powiedziałby "ojciec" Geralta (mowa oczywiście o Andrzeju Sapkowskim), przyczyniła się też ostatecznie do popularyzacji pierwowzoru, czyli książek z końcówki XX wieku. Także na redaktorach PurePC, Wiedźmin z pikseli wywołał niemałe wrażenie. Ze światem Rzeźnika z Blaviken wiążą się także pewne nasze spostrzeżenia i anegdotki.

Osobiście swoją przygodę z grami zaczynałam w sposób dość stereotypowy jak na kobietę, bo z klasycznymi przygodówkami. Dlatego też, w dniu premiery Wiedźmina 3 jak i poprzednich części, nie była to dla mnie gra typu "albo przejdę, albo umrę". W sumie nawet gdybym spróbowała ją przejść, wówczas z pewnością umarłby przynajmniej mój komputer. Dopiero w 3 lata po premierze, miałam na tyle szczęścia, by dorabiać sobie przy projekcie należącym do cdp.pl i otrzymać całą trylogię (oraz Gwenta) za darmo. Początki rozgrywki były jednak niezbyt owocne, choć do tej pory miałam już za sobą ukończenie wielu innych gier, należących do przeróżnych gatunków. Wstyd się przyznać, ale "zatrybiło" dopiero za trzecią próbą, dokładnie jesienią 2018 roku. Ale jak już zatrybiło, to wciągnęło na kilka dobrych tygodni, cechujących się zdecydowanie deficytem snu oraz pożywienia. Od ukończenia gry mam wrażenie, że żadna inna produkcja nie będzie już na tyle dobra. Poniekąd przełożyło się to nawet na niechęć do premier kolejnych tytułów, które w porównaniu z Wiedźminem 3, są w moim odczuciu stratą czasu.

Nasz samozwańczy "redakcyjny guru laptopów" Damian, wspomina premierę Wiedźmina 3 następująco: Pamiętam jak w tamtych czasach mieszkałem jeszcze w Krakowie i na dzień przed premierą wziąłem udział w specjalnym premierowym evencie organizowanym przez Saturn. Zachwycony, że już 18 maja zdobyłem swoją kopię na PC, przyszedłem przed północą do domu z nadzieją na szybką instalację gry. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że płyty DVD były uszkodzone i tak naprawdę nici z grania (problemy z pobraniem również były...). Gdy jednak udało mi się rozpocząć nową przygodę z Geraltem to mojej radości nie było końca i to pomimo grania w "imponującej" rozdzielczości 1366x768 pikseli na karcie NVIDIA GeForce GTX 660M :). Z grą spędziłem za pierwszym razem ponad 100 godzin, po rozpoczęciu pracy w PurePC kolejne 150 godzin kiedy przesiadłem się na GeForce GTX 1070, a po kolejnym roku po raz trzeci wróciłem, tym razem na konsoli Xbox One X i 55-calowym telewizorze, gdzie znowu wciągnąłem się na kolejne ponad 100 godzin. Zachwycał mnie wykreowany świat, mnóstwo ciekawych zadań (linia fabularna z Baronem to czyste złoto!), bardzo ładna oprawa graficzna oraz fantastyczna ścieżka dźwiękowa. Tak naprawdę pisząc te słowa znowu nabrałem ochoty na przygodę z Geraltem, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że wrócę po raz czwarty do Wiedźmina 3...

Zdecydowanie zgadzam się ze stwierdzeniem, że Wiedźmin 3: Dziki Gon to kamień milowy w przypadku gier aRPG. Jest też to zarazem jedna z produkcji, której premiery najbardziej nie mogłem się doczekać. Dzieło od polskiego studia, RPG, w fantastycznym świecie i na bazie powieści Andrzeja Sapkowskiego? A dodatkowo trzecia odsłona, po dwóch udanych częściach? Brzmiało to jak przepis na sukces! Chociaż przyznam, że trudno było wyczekać do premiery znając kogoś kto pracował przy produkcji i chętnie co i rusz uchylał rąbka tajemnicy – to był dla mnie chyba okres, w którym uszy zatykałem częściej niż niegrzeczne dziecko w przedszkolu. Tak czy siak warto było czekać, bowiem po przejściu Wiedźmina 3: Dziki Gon zupełnie inaczej podchodzi się do gier komputerowych - dodaje od siebie Przemek Banasiak. Zdecydowanie najmniej wylewny (bo i pewnie najbardziej zapracowany) był redakcyjny kolega Sebastian, który burknął, że "napisał o Wiedźminie już tyle, że więcej się nie da" (o czym świadczą chociażby linki do artykułów w tym materiale), jednak będąc pod naporem mego nacisku, podzielił się krótką historyjką, jak to po nieprzespanej nocy, w dniu premiery 19 maja 2015 roku o godzinie 6:18 w serwisie PurePC pojawił się test procesorów i kart graficznych oparty właśnie na "Wieśku" 3. Historia być może jak każda inna z tą jednak różnicą, że był to pierwszy taki test nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dajcie koniecznie znać, jak Wy wspominacie premierę Wiedźmina 3. Jesteśmy ciekawi Waszych "wiedźmińskich" historii.

