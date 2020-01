Wiedźmin 3: Dziki Gon 2020 - Test wydajności z modami graficznymi

Toss a coin for your witcher... albo najlepiej pękatą sakiewkę miedziaków przygotuj i mocnego blaszaka, bowiem Geralt powraca wspomagany nie eliksirami lecz modami graficznymi, które pięcioletniego Wiedźmin 3: Dziki Gon piękniejszym niż kiedykolwiek wcześniej uczyniły! Jeśli jeszcze nie widziałeś cyfrowej adaptacji świata pierwotnie spisanego piórem Andrzeja Sapkowskiego, którą zawdzięczamy rodzimemu studiu CD Projekt RED, nadarza się właśnie znakomita okazja do nadrobienia zaległości. Niniejsza publikacja obejmuje poradnik wskazujący jakich modyfikacji trzeba dokonać oraz obszerną galerię screenów uwidaczniających różnice w oprawie wizualnej. Wszystko zostało uzupełnione testami wydajności pokazującymi ile kosztuje dokręcenie śruby Białemu Wilkowi. Siodłać płotkę!

Autor: Sebastian Oktaba

Jest bohaterem poczytnych książek, występuje w popularnych grach komputerowych i serialach telewizyjnych, doskonale jeździ konno, zawodowo poluje na potwory, świetnie włada mieczem, często odwiedza królewskie pałace, dogłębnie poznał większość czarodziejek, a jednocześnie pozostaje skromnym chłopakiem z prowincji. Prawdziwy człowiek renesansu, ikona rodzimej popkultury, towar eksportowy pierwszego sortu. Jednym słowem: Geralt! Trzecia odsłona serii Wiedźmin ugruntowała pozycję naszej supergwiazdy, która pomimo zaawansowanego wieku prezentuje się atrakcyjniej od większości współczesnych sandboxów, zwłaszcza kiedy delikatnie przypudrujemy bladą twarzyczkę pakietem modyfikacji. Dodatkowo dzięki udanej premierze wyczekiwanego serialu Netflixa traktującego o przygodach białowłosego, Wiedźmin 3: Dziki Gon ponownie sprzedaje się rewelacyjnie będąc bestsellerem w globalnym rankingu platformy Steam. Właśnie to sprawiło, że postanowiłem przygotować re-test wydajności produkcji, którą wyjątkowo polubili modderzy i regularnie dopieszczają kolejnymi rozszerzeniami. Dzisiaj Geralt wygląda znacznie efektowniej niż wiosną 2015 roku, pytanie tylko jakim kosztem?

Wiedźmin 3: Dziki Gon napakowany modami graficznymi wygląda znakomicie, ciągle będąc jednym z najładniejszych sandboxów i cRPG w historii gatunku. Zastanawiacie się jakiego sprzętu wymaga podkręcenie oprawy wizualnej?

Minimalne wymagania sprzętowe Wiedźmin 3: Dziki Gon, przynajmniej w kwestii układów graficznych mogą wydawać się wyjątkowo skromne, pamiętajmy jednak że mówimy o produkcji niemalże pięcioletniej. Rekomendowana konfiguracja też prawdopodobnie wzbudza uśmieszek, niemniej wówczas rynkiem rządziły właśnie Maxwelle NVIDII i Hawaii AMD... które niedawno wykorzystywałem w testach historycznych. Wiedźmin nie potrzebował nigdy specjalnie mocnego procesora, nawet w najbardziej wymagających miastach zadowalając się solidnymi czterema rdzeniami i wgranie zewnętrznych modyfikacji niewiele tutaj zmienia - najważniejsza pozostaje moc obliczeniowa układu graficznego. Intel Core i7-3770 wystarcza nawet dzisiaj, a przecież doskonale wiadomo, że podnoszenie rozdzielczości i/lub ustawień graficznych, dodatkowo przechyla szalę zależności na stronę GPU. Niniejsze zestawienie będzie zatem skupione głównie na kartach graficznych, bowiem bottelenck jaki powstaje po drobiazgowej edycji pliku konfiguracyjnego nie pozwala przeprowadzić miarodajnych testy procesorów i pamięci operacyjnych, ponieważ GeForce RTX 2080 Ti szybko staje się wąskim gardłem.

Minimalny zestaw do Wiedźmin 3: Dziki Gon:

Procesor: Intel Core i5-2500K / AMD Phenom II X4 940

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

System operacyjny: Windows 7 (64-bit) / Windows 8.1 (64-bit)

Pamięć operacyjna: 6 GB RAM

Dysk twardy: 40 GB wolnego miejsca

Zalecany zestaw do Wiedźmin 3: Dziki Gon:

Procesor: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290

System operacyjny: Windows 7 (64-bit) / Windows 8.1 (64-bit)

Pamięć operacyjna: 8 GB RAM

Dysk twardy: 40 GB wolnego miejsca

Wspomniałem o edytowaniu pliku konfiguracyjnego? No właśnie... instalacja zewnętrznych modyfikacji graficznych to zaledwie pierwszy etap poprawek, jakim poddać możemy Wiedźmin 3: Dziki Gon. Zawartość user.settings pozwala na jeszcze więcej magicznych sztuczek, zwłaszcza w kwestii zasięgu rysowania obiektów, ostrości cieni, efektów świetlnych czy różnorodności oraz zagęszczenia trawy. Dlatego testy podzieliłem na trzy oddzielne sekcje - czystego Wiedźmin 3: Dziki Gon, zmodyfikowanego przez zewnętrzne wtyczki oraz doprawionego jeszcze autorskim plikiem user.settings. Wówczas będziecie mieli pełniejszy ogląd sytuacji, co przynoszą konkretne efekty i jakim kosztem. Przygotowałem również poradnik ze wskazówkami, które opcje graficzne warto zmienić, bowiem łącznie występuje ich kilkaset lecz zaledwie trzydzieści istotnie wpływa na wygląd i wydajność. Jeśli przeprowadzicie pełną rewitalizację, dysponując odpowiednio mocnym sprzętem, niemłody już Wiesław może okazać się wyjątkowo apetycznym kąskiem i skutecznie zachęcić do ponownego ruszenia na Wiedźmiński szlak... Na pohybel ograniczeniom i limitom!