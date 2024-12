Warhammer 40,000: Space Marine 2 - sukces gry ma wiele zmienić. Deweloperzy o pomysłach na DLC, a nawet kontynuację

Ten rok obfitował jak dotąd w mnóstwo spektakularnych klęsk - część z nich w ten czy inny sposób wpłynęła na postrzeganie całej branży - ale mimo wszystko można wymienić także kilka projektów zakończonych sukcesem. Do takowych należy wręcz zaliczyć grę Saber Interactive - zespołu, który przejął tę serię od Relic Entertainment. I choć na pewnym etapie oczekiwania można było mieć trochę obiekcji, start był bardzo udany, a na tym najwyraźniej nie koniec.

Wygląda na to, że udany start Warhammer 40,000: Space Marine 2 sprawia, że gra najpewniej otrzyma w przyszłości nieplanowane uprzednio rozszerzenia, a nawet trzecią odsłonę.

Saber Interactive od początku śmiało sobie poczyna ze Space Marine 2. Stosunkowo szybko ujawnili wstępne plany rozwoju, ale najwyraźniej sporo kwestii zostanie zmodyfikowanych. Pozytywne oceny tak od graczy, jak i lwiej części krytyków, najczęściej ogrywana na Steamie pozycja z uniwersum Warhammera - takie aspekty po prostu nie mogły zostać zignorowane. Jak w wywiadzie dla IGN przyznał dyrektor kreatywny studia Tim Willitis, budżet na grę był o połowę mniejszy od Doom Eternal, przy którym on sam pracował przed odejściem z id Software.

Willitis stwierdził, że triumf drugiego Space Marine'a zmienia w zasadzie wszystko - i to nie tylko w związku z samą grą, ale ich innymi projektami: od mniejszych, wydawanych przez zewnętrzne firmy projektów, aż po A Quiet Place, którego deweloperami jest Stormind Games. Nadal na stole ma być podobno kwestia remake'u KotOR-a, choć to na pewno najbardziej skomplikowana sprawa, a sam twórca przyznał, że na razie skupiają się na wielu bieżących tematach. Ale chyba najbardziej interesujące jest to, że do wpadających regularnie nowości - mapy, bronie, wrogowie etc. - może za pewien czas wpaść coś większego w stylu DLC.

Twórcy mają już ponoć kilka ciekawych pomysłów do wdrożenia, a teraz pozostaje jedynie nieco ochłonąć (wszak od premiery minęły zaledwie dwa tygodnie) i co nieco rozplanować. Niewykluczone ma być nawet zdecydowanie się na Space Marine 3, acz tutaj rzecz jasna potrzeba więcej działań, takich jak uzgodnienie spraw z Games Workshop. Z mniej odległych planów, niedługo powinniśmy otrzymać zapowiedź wprowadzenia kolejnej klasy. Rozwój gry dalej przypominać zatem będzie World War Z, które przez lata zdążyło zebrać całkiem pokaźną bazę wiernych nabywców - w dużej mierze dzięki wpadającym aktualizacjom.

Źródło: IGN