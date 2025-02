Warcraft II - remaster kultowej odsłony sprzed dekad możliwy. Wyciekły pierwsze grafiki wraz z logo gry

Blizzard to jedna z legendarnych firm, których wpływ na branżę był gigantyczny - nikt im tego nie odbierze. Inna sprawa, że z wielu przyczyn jej wizerunek od dłuższego czasu znacząco podupadł. Pamięć o hitach z dawnych lat wciąż jednak pozostaje żywa. Tyczy się to oczywiście również fenomenalnej serii Warcraft sprzed ery MMO. Marka niebawem będzie sobie liczyła trzy dekady - a na urządzonej z tej okazji imprezie może się pojawić bardzo ciekawa informacja.

Do sieci przedostały się informacje o tym, że na 30-lecie serii ogłoszona zostanie premiera Warcraft II: Remastered.

Patrząc na najnowszą historię, zestawienie słów "remaster" i "Warcraft" nie może się zbyt dobrze kojarzyć. A wszystko to za sprawą niesławnego odświeżenia trzeciej części z podtytułem Reforge. Najeżona błędami i innymi problemami na premierę, a do tego zamykająca drogę do ogrywania oryginału na Battle.net, mogła zupełnie zniechęcić do takich eksperymentów w przyszłości. A jednak sporo wskazuje na to, że niedługo dostaniemy oficjalne informacje o zbliżającej się odrestaurowanej wersji znakomitej drugiej odsłony.

Jak zauważono na portalu WoWhead, na Blizztrackerze ukazała się informacja tycząca się nowej gry, nosząca znamienny tytuł "Warcraft II: Remastered Internal Alpha". Co więcej, pojawiło się również logo gry wraz z dobrze znanym z tamtego etapu zmagań Przymierza i Hordy wojennym okrętem. Jeżeli zatem nie dojdzie do jakiegoś nietypowego zwrotu, Warcraft 30th Anniversary Direct będzie atrakcyjny nie tylko dla fanów najnowszych pozycji typu WoW czy Hearthstone, ale przy tym istotny dla zwolenników klasycznych dziejów Blizzarda.

Źródło: WoWhead