Diablo, Warcraft: Orcs and Humans i Warcraft II: Tides of Darkness są wreszcie dostępne w serwisie Battle.net

Battle.net znajduje się w ciągłej rozbudowie. W zależności od konkretnych potrzeb Activision Blizzard uzupełnia swoją biblioteczkę o nowe funkcje i pozycje możliwe do ogrania. W dalszym ciągu jednak brakuje w niej wielu klasycznych pozycji, pamiętanych nierzadko przez nieco bardziej doświadczonych graczy. Ale mamy dobre wieści, jako że zmiany na wyższym szczeblu w Blizzardzie zbiegły się z opcją wygodniejszego dostępu do kilku dawnych hitów.

Po latach w serwisie Battle.net pojawiły się trzy kultowe tytuły: Diablo, Warcraft: Orcs and Humans i Warcraft II: Tides of Darkness.

Do niedawna jeżeli ktoś chciał uruchomić którą z wymienionych pozycji, jedyną wygodną opcją na odpalenie było zakupienie jej w serwisie GOG. Blizzard nadrobił wreszcie zaległości, dodając także dostęp na Battle.net. Tym samym jeżeli ktoś zraził się Diablo IV, a chciałby na przykład mieć małą odmianę od ogrywania remastera "dwójki", może sprawdzić, jak to się wszystko zaczęło. Za 9,99 euro nabędziemy grę, która nie tylko położyła podwaliny pod gatunek, ale zapewniła mroczny klimat, którego nie była w stanie zapewnić nawet genialna kontynuacja. Zamiast rozbudowanej mitologii, mamy czającą się zgrozę w podziemiach kameralnej wioski Tristram, a jedynym ratunkiem (choć jak wiemy, zaledwie tymczasowym) jest samotny pewien śmiałek. Co jasne, zestaw oferuje od razu rozszerzenie Hellfire.

Na tę chwilę uniwersum Warcrafta już od wielu lat rozwijane jest w najpopularniejszej grze MMORPG w historii. Z początku jednak mieliśmy trylogię strategii, która stanowi absolutny kanon dla gatunku. W sklepie Battle.net można już zakupić Warcraft: Orcs & Humans - bardzo dziś anachroniczną pozycję z banalnie prostą fabułą, aczkolwiek warto jest sprawdzić ją chociaż przez chwilę, żeby zobaczyć, jak strategie niegdyś raczkowały. Co więcej, sprawdzenie jej dodaje nieco kontekstu do Warcraft II: Tides of Darkness (wraz z dodatkiem Beyond the Dark Portal) - sequel rozwija dotychczasowe koncepty na imponującą jak na swoje czasy skalę, dzięki czemu o wiele prościej jest się z nią oswoić dzisiejszym graczom. Oba klasyki kosztują kolejno 5,99 euro i 9,99 euro. Czy to się opłaca? Cóż, z racji tego, że na GOG-u wszystko to jest do kupienia z marszu za nieco powyżej 5 dych - a pamiętajmy o dość częstych obniżkach - nie robią nam jakiejś niesamowitej przysługi. Podobnie zresztą sprawa wygląda przy Diablo.

