War of the Worlds - nadchodzi gra na bazie słynnej Wojny światów H.G. Wellsa. Oto niespełna pół godziny walki z najeźdźcami

FlipSwitch Games jest kolejnym studiem, które bierze się za klasykę literatury, starając się przenieść ją na grunt gier wideo. Arcydzieło Wellsa doczekało się już w przeszłości adaptacji w tej branży, ale nie były one raczej warte wzmianki i zostały dość szybko zapomniane. Tym razem wygląda na to, że pojawi się projekt o nieco większych rozmiarach i z dość interesującym wyjściowym konceptem. I już teraz możemy się mu wstępnie przyjrzeć.

War of the Worlds to horror w otwartym świecie z elementami survivalowymi, gdzie staramy się przetrwać inwazję kosmitów albo stanąć po ich stronie.

Naturalnie mówiąc o większych rozmiarach, raczej nie miałem na myśli jakiegoś rozbuchanego projektu. Wstępne trailery mogły wręcz niejednego zniechęcić. Teraz wygląda to już znacznie lepiej, ale nadal czuć ograniczenia budżetu ekipy FlipSwitch Games. Tym, co na pewno może tutaj zadziałać, jest wylewający się z ekranu duszny klimat, a lekko staroszkolna oprawa ma szansę jeszcze na tym zyskać. Co nie zmienia faktu, że przed deweloperami jeszcze sporo pracy - co tłumaczy brak choćby orientacyjnej daty premiery.

War of the Worlds ma kilka ciekawych konceptów, które dają pewne argumenty na korzyść tejże pozycji. Warto na przykład zaznaczyć, że poza bardziej standardową opcją gromadzenia zapasów i zbrojenia się przeciwko nieproszonym gościom otrzymamy możliwość wcielenia się w złowrogich Obcych. Eksterminować ludność, zbierać ich "surowce" i robić na Ziemi własne porządki. Wiąże się to oczywiście z pilotowaniem ich gigantycznych pojazdów, zmiatających wszystko na swej drodze. Poniżej możecie przyjrzeć się poszczególnym elementom rozgrywki:

Źródło: FlipSwitch Games (Youtube)