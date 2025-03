PS Plus - oferta gier na listopad 2023. Zamiast wielu gier subskrybenci usługi otrzymają od Sony specjalną zniżkę

Posiadacze konsol Sony PlayStation 4 oraz 5 mogą skorzystać z subskrypcji PlayStation Plus, dzięki której po uiszczeniu opłaty otrzymują dostęp do wybranych przez producenta gier. Ich pula zmienia się w każdym miesiącu. Aktualnie znamy ofertę abonamentu dla planu PS Plus Essential, natomiast pełna lista gier zostanie dopiero przedstawiona w drugiej połowie listopada 2023 roku. Oprócz tego subskrybenci mogą liczyć na zniżkę w usłudze Sony Pictures Core.

Subskrypcja PlayStation Plus nie prezentuje się zbyt bogato w listopadzie 2023 roku, natomiast do oferty trafią co najmniej dwie udane produkcje. Na dodatek użytkownicy mogą liczyć na niższą cenę usługi Sony Pictures Core.

Omawiana oferta będzie dostępna od 7 listopada do 4 grudnia 2023 roku. Warto wspomnieć natomiast, że wszystkie trzy tytuły trafią do subskrybentów PS Plus z każdego szczebla. Pierwszym z nich jest produkcja Mafia II: Edycja Ostateczna (Mafia II: Definitive Edition) - odsłona ta jest remasterem, czyli odświeżoną edycją, która oferują ulepszoną oprawę graficzną. Do gry trafiły także dostępne wcześniej dodatki (DLC). Jej średnia ocen ze wszystkich platform w serwisie Metacritic wynosi 72/100. Drugim tytułem jest Aliens: Fireteam Elite (69/100), czyli trzecioosobowa strzelanka, która zabierze nas w świat znanej serii filmowej Obcy.

PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium Abonament miesięczny 37 zł 58 zł 70 zł Abonament trzymiesięczny 100 zł 165 zł 200 zł Abonament roczny 295 zł 520 zł 630 zł

Na koniec gracze otrzymają Dragon Ball: The Breakers - sieciowa gra przeznaczona dla ośmiu osób, która mimo wszystko nie cieszy się specjalnie dobrymi ocenami (53/100). Jako że Sony wprowadziło nie tak dawno nową usługę Sony Picture Core, która jest po prostu serwisem VOD, to stara się ją w różny sposób promować. Subskrybenci PlayStation Plus otrzymają więc 15% zniżkę na wszystkie dostępne materiały filmowe - zarówno te do wypożyczenia, jak i kupienia.

Źródło: Sony