PlayStation Plus - pełna oferta gier w abonamencie na październik 2023 rok. Wśród hitów Gotham Knights oraz Disco Elysium

Październik 2023 roku będzie całkiem udanym miesiącem dla posiadaczy konsol Sony PlayStation 4 i 5, a mówiąc dokładniej - subskrybentów usługi PlayStation Plus. Producent wprowadził bowiem do katalogu naprawdę pokaźną liczbę nowych gier, a sporo z nich jest zdecydowanie wartych zagrania. Oczywiście z całej przewidzianej na ten miesiąc oferty skorzystają tylko abonenci PS Plus Premium, natomiast nabywcy najtańszego planu Essential także nie powinni narzekać.

Sony udostępniło oficjalną listę gier dla posiadaczy abonamentu PS Plus na październik 2023 rok. Subskrybenci mogą liczyć na bardzo dobre produkcje, do których można zaliczyć Disco Elysium, czy też Alien: Isolation.

Sam abonament PlayStation Plus nie należy do najtańszych usług, natomiast porównując go z konkurencją - wcale nie jest najgorzej. Tak jak wspomniano, aby skorzystać z całego katalogu nowych gier, które zostaną udostępnione dokładnie 17 października 2023 roku, musimy być posiadaczami wersji PS Plus Premium. Jednak osoby, które wybrały najtańszą opcję Essential, także otrzymają kilka gier - dokładniej mówiąc będą to: The Callisto Protocol (6,9/10), Farming Simulator 22 (5,9/10) oraz Weird West (6,8/10). W nawiasach podano średnią ocen użytkowników ze wszystkich dostępnych platform z serwisu Metacritic.

PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium Abonament miesięczny 37 zł 58 zł 70 zł Abonament trzymiesięczny 100 zł 165 zł 200 zł Abonament roczny 295 zł 520 zł 630 zł

Przechodząc do planu PS Plus Extra - znajdziemy w nim dodatkowo 11 produkcji, z których warto wspomnieć o Disco Elysium – The Final Cut (8,1/10), Alien: Isolation (8,4/10) lub Outlast 2 (7,0/10). Pierwsza pozycja jest grą RPG z bardzo bogatą warstwą fabularną, zaś kolejne dwie zapewnią nam mały dreszczyk emocji. Najdroższy segment, czyli PS Plus Premium dodaje do całej puli gier jeszcze cztery tytuły z dawnych lat: Tekken 6 (7,5/10), Soulcalibur: Broken Destiny (7,0/10), Ape Escape Academy (5,7/10), a także IQ Final (brak ocen). Pełną listę znajdziemy poniżej.

Platformy Abonament The Callisto Protocol PS4 i PS5 PlayStation Plus Essential, Extra oraz Premium Farming Simulator 22 PS4 i PS5 PlayStation Plus Essential, Extra oraz Premium Weird West PS4 i PS5 PlayStation Plus Essential, Extra oraz Premium Gotham Knights PS5 PlayStation Plus Extra oraz Premium Disco Elysium – The Final Cut PS4 i PS5 PlayStation Plus Extra oraz Premium The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 i PS5 PlayStation Plus Extra oraz Premium Alien: Isolation PS4 PlayStation Plus Extra oraz Premium Dead Island Definitive Edition PS4 PlayStation Plus Extra oraz Premium Outlast 2 PS4 PlayStation Plus Extra oraz Premium Elite Dangerous PS4 PlayStation Plus Extra oraz Premium FAR: Changing Tides PS4 i PS5 PlayStation Plus Extra oraz Premium Gungrave G.O.R.E. Brak szczegółów PlayStation Plus Extra oraz Premium Eldest Souls PS4 i PS5 PlayStation Plus Extra oraz Premium Röki PS4 i PS5 PlayStation Plus Extra oraz Premium Tekken 6 PS4 i PS5 PlayStation Plus Premium Soulcalibur: Broken Destiny PS4 i PS5 PlayStation Plus Premium Ape Escape Academy PS4 i PS5 PlayStation Plus Premium IQ Final PS4 i PS5 PlayStation Plus Premium

Źródło: Sony