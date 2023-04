TOP 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych z gier niezależnych na PC - Cuphead, Painkiller, Disco Elysium, Pillars of Eternity II: Deadfire...

Segment gier niezależnych rozwija się bardzo dynamicznie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat można mówić o prawdziwym boomie na tego typu produkcje. Choć zazwyczaj da się zauważyć, że twórcy dysponowali dużo mniejszym budżetem niż w przypadku większych tytułów, to często gry indie nadrabiają to w innych aspektach. Niewielki budżet zazwyczaj nie jest znaczącą przeszkodą w przygotowaniu bardzo dobrej ścieżki dźwiękowej. Przedstawiamy TOP 10 ścieżek dźwiękowych.

Autor: Łukasz Stefaniak

Niniejszy tekst jest tak naprawdę drugą częścią publikacji, w której przedstawiłem najlepsze moim zdaniem soundtracki z gier głównego nurtu. Tamto zestawienie nie wyczerpuje bowiem w wystarczającym stopniu tematu. Podział był konieczny ponieważ uchwycenie problematyki zjawiska w artykule obejmującym zaledwie 10 tytułów, to zadanie w zasadzie niemożliwe. Rezultatem jest zatem ta komplementarna względem poprzedniej lista. Stoję na stanowisku, że rozpatrywanie kwestii najlepszych ścieżek dźwiękowych w obrębie jednego tylko tekstu jest niepełne i zakrzywia obraz rzeczywistości. Gry niezależne cechują się dużo mniejszym budżetem, zatem zestawianie ich bezpośrednio z tytułami głównego nurtu nie do końca jest uczciwe. Choć wiele z nich zapewne i tak by się obroniło, to rozsądniejszym wyjściem pozostaje poświęcenie im oddzielnej publikacji.

Ścieżki dźwiękowe z gier niezależnych są bardzo konkurencyjne względem ich odpowiedników z głównego nurtu. Nierzadko przewyższają poziomem to, co możemy usłyszeć w produkcjach AAA. Jednocześnie mnogość tytułów tego typu sprawia, że niezwykle trudno wybrać dziesięć najlepszych propozycji.

Podczas przygotowywania tego zestawienia zastosowane zostały podobne kryteria, jak w poprzednim przypadku. Soundtrack musi prezentować w miarę równy poziom, być stworzony (a przynajmniej poważnie zmodyfikowany) na potrzeby gry, a także dobrze nadawać się do odsłuchu poza nią. Jeżeli w jakiejś serii pojawiło się kilka wybitnych ścieżek dźwiękowych, to wybrana została jedna, ta moim zdaniem najlepsza. Gier niezależnych jest dużo więcej, co sprawia, że dobór odpowiednich tytułów jest znacznie trudniejszym zadaniem. Sprawę dodatkowo komplikują pozycje, które plasują się gdzieś pomiędzy grami niezależnymi, a produkcjami głównego nurtu, dlatego prawdopodobnie część z zaprezentowanych propozycji wywoła kontrowersje. Jest to jednak nieuniknione. Niektóre z tych tytułów musiały znaleźć się w jednym z tych dwóch zestawień. W każdym z nich zaś generowałyby emocje. Jeżeli jakaś pozycja znajduje się w obszarze granicznym pomiędzy indie, a głównym nurtem, to zostało to nadmienione, wraz z uzasadnieniem, dlaczego trafiła do tego, a nie innego zestawienia.

Podczas ponownego odsłuchiwania soundtracków do wielu gier niezależnych, zauważyłem, że spora część z nich może śmiało stawać w szranki z tytułami kategorii AAA. W wielu przypadkach jest jeszcze lepiej, bo do poprzedniego zestawienia trafiły produkcje, które mają już swoje lata. Tutaj zaś nie brakuje dużo nowszych pozycji. Scena gier indie rozwija się zatem bardzo dynamicznie i od pewnego czasu rzuca poważne wyzwanie tytułom, za którymi stoją duzi wydawcy oraz znacznie większy budżet. Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał się w najbliższej przyszłości odwrócić. Wręcz przeciwnie, dostępność i łatwość użytkowania narzędzi służących do tworzenia gier jest coraz większa, więc można spodziewać się, że zjawisko będzie postępowało. Zyskują na tym sami gracze, którzy mają okazję skosztować nierzadko bardzo oryginalnych (lub odwołujących się do niemal zapomnianej tradycji) produkcji.