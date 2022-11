W ciągu kilku lat auta marki Honda będą miały na wyposażeniu konsolę Sony PlayStation 5

We wrześniu tego roku Sony wraz z marką Honda powołały do życia program o nazwie Sony Honda Mobility. Ma on na celu przede wszystkim konkurowanie z innymi markami pojazdów elektrycznych, takimi jak np. Tesla, poprzez implementowanie w autach rozrywki dostarczanej przez Sony. Dziś przedstawiciele Hondy szacują, że ich pierwsze pojazdy wyposażone w konsolę PlayStation 5 powinny pojawić się w Ameryce Północnej najpóźniej w 2025 roku.

"Sony posiada treści, usługi i technologie rozrywkowe, które poruszają ludzi. Dostosowujemy te atuty do mobilności, co będzie naszą siłą przeciwko Tesli" - powiedział szef Sony Honda Mobility Izumi Kawanishi w komentarzu dla The Financial Times. Kawanishi dodał jednak, że pierwszym krokiem jest przygotowanie sprawdzonych, w pełni autonomicznych aut marki. Inaczej gaming w trakcie jazdy byłby niedorzeczny (a już na pewno niebezpieczny).

Jeśli chodzi o wspomnianą już Teslę, to na ten moment maszyny tej marki oferują sporo gier za pośrednictwem platformy Tesla Arcade, ale już w zeszłym roku Elon Musk ogłaszał, iż gry pokroju Wiedźmina 3 czy Cyberpunka 2077 (a nawet cała biblioteka Steam) powinny docelowo trafić do pojazdów takich jak Tesla Model S oraz Model X, które korzystają z procesorów i układów graficznych od AMD. Latem tego roku CEO Tesli tweetował nawet, że kwestia integracji samochodów Tesla ze Steamem to kwestia kilku miesięcy.

