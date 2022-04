Tesla Robotaxi: autonomiczne taksówki od Elona Muska bez kierownicy i pedałów już w 2024 roku

Podczas ogłaszania wyników Tesli za pierwszy kwartał 2022 roku, Elon Musk podzielił się szczegółami dotyczącymi „Robotaxi”, czyli autonomicznej taksówki, o której wspominano już wcześniej. Wygląda na to, że zespół odpowiedzialny za rozwój tej części biznesu Tesli wykonał solidną pracę. Celem firmy jest bowiem rozpoczęcie masowej produkcji tychże aut już w 2024 roku, czyli za dwa lata. Jak można zgadnąć, projektanci rozwiązania skupili się na bezpieczeństwie, optymalizacji kosztów przejazdu oraz wygodzie. Elon Musk wspomniał także, że przedsiębiorstwo jest na dobrej drodze do rozpoczęcia produkcji Cybertrucka, który może trafić na linie montażowe już w 2023 roku. Nawiązano także do humanoidalnego robota Optimus, który docelowo ma stanowić kluczowy element biznesu.

Tesla pracuje nad w pełni autonomiczną taksówką bez pedałów gazu i hamulca oraz kierownicy. Masowa produkcja pojazdu powinna wystartować już w 2024 roku. Prawo jednak trzeba do takich pojazdów dostosować. Trochę pieśń przyszłości, ale kolejny krok do automobilności.

Cyfryzacja i automatyzacja wkraczają w kolejne dziedziny życia człowieka. Dotyczy to także szeroko pojętej motoryzacji. Weźmy taki przewóz osób. Jeśli prace nad autonomicznymi rozwiązaniami będą postępować we właściwym kierunku, a prawo danego kraju nadąży za zmianami, niebawem będą nas wozić taksówki bez kierowcy. Tesla Robotaxi nie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem. Podobnymi projektami są bowiem Alphabet Waymo czy Argo AI. Niemniej, doświadczenie Tesli może zaważyć o przyszłym sukcesie pomysłu Elona Muska. Tytułowy pojazd ma cechować wysoki poziom bezpieczeństwa oraz system optymalizujący koszt przejechania każdego kilometra. Zastosowana autonomia ma być pokazem siły przedsiębiorstwa. W końcu nie mówimy tu o wspomaganiu kierowcy, lecz jego zastąpieniu.

W mojej ocenie, kluczową przeszkodą, z którą będzie musiała zmierzyć się Tesla oraz jej podobne firmy, jest prawo. Przepisy drogowe poszczególnych państw będą musiały bowiem zostać odpowiednio dostosowane do nowych warunków. Dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych autonomicznych pojazdów pozbawionych kierownicy czy pedałów „gazu” i hamulca wymaga odpowiednich regulacji. Co więcej, takie auta z pewnością będą poddawane dodatkowym, okresowym rygorystycznym testom. Tylko w ten sposób możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom takich pojazdów. Upłynie sporo wody w Wiśle, zanim opisywana technologia „wyjedzie” na ulice polskich miast.

