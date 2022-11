Sony zdradza datę premiery PlayStation 6. Zbiegnie się ona najpewniej z utratą dostępu do serii Call of Duty

Mija już drugi rok od premiery konsoli Sony PlayStation 5, a ta wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzieje się tak z uwagi na naprawdę niezłe gry na wyłączność, ale także dlatego, że konsola jest obecnie dużo tańszym sprzętem gamingowym, niż PC. A jako że wieści na temat relatywnie świeżego PS5 wciąż nie milkną, toteż dziwnym jest mówić już o PlayStation 6. A jednak. Co więcej, mówi o nim samo Sony w jednym z oficjalnych dokumentów.

Sony zdradziło, choć chyba dość niechcący, datę premiery PlayStation 6. Szkoda tylko, że dokument, w którym o tym wspomina, został już poddany cenzurze (zamazano rok). Wciąż można z niego jednak sporo wywnioskować.

PlayStation 6 w wizji jednego z cyfrowych artystów

Jak zapewne Wam wiadomo, Sony od jakiegoś czasu walczy o dostęp do kolejnych odsłon serii Call of Duty. Ryzyko, że go utraci pojawiło się w momencie informacji o fuzji Microsoftu z Activision Blizzard. Ostatecznie Microsoft zapewnił, że w najbliższym czasie nie zamierza usuwać serii z konsol PlayStation, jednak Sony wydaje się nie polegać na obietnicach Microsoftu i już szykuje plan awaryjny, czemu dowodzi zamiar wydania konsoli PlayStation 6 maksymalnie w rok po ewentualnej utracie dostępu do serii CoD.

Ale po kolei: dziś agencja Competition and Markets Authority opublikowała kolejny dokument dotyczący przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Tak się składa, że na pismo to odpowiedziało Sony. To właśnie w tej odpowiedzi (poniżej) czytamy, że Sony obawia się, iż jeśli w 2027 roku straci dostęp do serii Call of Duty, to gracze nie zdecydują się na zakup PlayStation 6, a sięgną po nowy sprzęt Microsoftu, który dostęp do serii otrzyma. Sony w tejże odpowiedzi informuje także, że SIE (Sony Interactive Entertainment) zamierza wydać nową konsolę właśnie w tych ramach czasowych, jednak dokładna data została już zamazana. Po zapoznaniu się z sytuacją, logika podpowiada niemniej, że PS6 pojawi się w okolicach 2027-28 roku. Biorąc dodatkowo dotychczasowe przerwy pomiędzy kolejnymi generacjami (1994, 2000, 2006, 2013, 2020) stawiałbym prędzej na 2027 r.

