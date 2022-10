USB-C będzie obowiązkowym gniazdem w smartfonach sprzedawanych w Unii Europejskiej. Przepisy wejdą w życie w 2024 r.

Od wielu lat przez sieć przewija się temat wspólnego standardu ładowania dla wszystkich smartfonów w Unii Europejskiej. Budzi on wiele emocji, bowiem po wejściu nowych przepisów niektórzy producenci byliby zmuszeni do rezygnacji ze swoich rozwiązań. Z drugiej strony to korzyść dla konsumentów, którym wystarczyłaby już wyłącznie jedna ładowarka. Wydaje się jednak, że w tej sprawie wszystko zostało już wyjaśnione i nie ma nad czym dywagować - Parlament Europejski właśnie zatwierdził wyczekiwane przepisy.

Według wyliczeń Komisji Europejskiej, zmiany mają przyczynić się nie tylko do mniejszej produkcji zbędnych odpadów, ale również do oszczędności rzędu 250 mln euro rocznie. Wygląda więc na to, że Apple w końcu będzie musiało pożegnać się ze swoim interfejsem Lightning...

Już od 2024 roku wszystkie mobilne urządzenia sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w port USB typu C. Do zakresu wspomnianych urządzeń wchodzić będą m.in. smartfony, tablety czy aparaty fotograficzne. Co więcej, od 2026 ten sam przepis obejmie również laptopy, które także będziemy ładować za pośrednictwem USB-C. Według wyliczeń Komisji Europejskiej, zmiany mają przyczynić się nie tylko do mniejszej produkcji zbędnych odpadów, ale również do oszczędności rzędu 250 mln euro rocznie.

Warto dodać, że pomysł wspólnej ładowarki został przegłosowany niemal jednogłośnie - za wejściem przepisów głosowało aż 602 europosłów, natomiast przeciwnych było jedynie 13. Dla większości producentów nowe przepisy nie będą najmniejszym problemem. Złącze USB-C jest dziś bardzo popularne, jednak warto zauważyć, że z dużych firm jedynie Apple zdecydowało się do tej pory pozostać przy własnym interfejsie Lightning. Wygląda więc na to, że gigant z Cupertino będzie musiał przejść na nowy standard do 2024 roku (choć jest nadzieja, że nastąpi to wcześniej). Lampka powinna zapalić się także tym, którzy nadal implementują złącze microUSB w najtańszych urządzeniach.

