Xiaomi Redmi K30 Pro oficjalnie. Tani flagowiec z nagrywaniem 8K

Oczekiwanie na premierę Redmi K30 Pro, czyli flagowca submarki Xiaomi dobiegło końca. Rzeczony model zadebiutował i jest tylko kwestią czasu, kiedy trafi na polskie półki sklepowe. Zanim to się jednak stanie, warto poświęcić chwilę na to, aby zapoznać się z jego wyglądem, specyfikacją techniczną oraz cechami, które czynią model atrakcyjnym. W grę wchodzą bowiem elementy takie jak modem 5G, szybka pamięć UFS 3.1 czy akumulator o pojemności 4700 mAh. Ciekawostką jest również wcięcie ekranowe, a w zasadzie jego brak. Producent zdecydował się zastosować wysuwany z obudowy mechanizm aparatu przedniego. Nie jest to niespotykane rozwiązanie, jednak jego obecność cieszy oko.

Xiaomi zaprezentowało nowego flagowca sygnowanego własną submarką. Redmi K30 Pro, bo o ten konkretnie model, naszpikowano nowościami, z które nie trzeba płacić jak za zboże.

Zacznijmy od wyglądu Redmi K30 Pro. Urządzenie prezentuje się bowiem schludnie i, co mnie osobiście cieszy, nieco odbiega od stylistyki przyjmowanej dziś we flagowcach. Front jest w zasadzie bezramkowy i jego spójności nie zakłóca nawet popularne wcięcie w wyświetlaczu. Aparat chowa się bowiem w obudowie. Skoro jesteśmy już przy aparatach, muszę pochwalić producenta za wybór zaokrąglonego modułu, podczas gdy cała konkurencja celuje w mniej lub bardziej urokliwe prostokąty. We wspomnianym module zamknięto aparat główny Sony IMX686 z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix i OIS, ultraszerokokątny aparat 13 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i 3-krotnym zoomem optycznym oraz obiektyw makro 5 Mpix, oraz 2 Mpix czujnik głębi.

Ekran to 6,67-calowy AMOLED pracujący w rozdzielczości Full HD+ przy odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Mamy tutaj również obsługę standardu HDR10+ oraz jasność do 800 nitów. Równie interesującą przedstawia się część specyfikacji technicznej odpowiedzialna za wydajność. Redmi K30 Pro został bowiem wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865, grafikę Adreno i 6 lub 8 GB LPDDR5 RAM. Trzeba wspomnieć również o obecności szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Wszystko to wraz z modułami Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC oraz złączem audio Jack 3,5 mm i portem USB-C zamknięto w odpornej na zachlapania (IP53) obudowie o wymiarach 163,31 x 75,4 x 9 mm i wadze 218 gramów. Cena w zależności od wersji będzie przedstawiać się następująco:

6 GB RAM / 128 GB na dane — 2999 juanów (około 1800 złotych)

8 GB RAM / 128 GB na dane — 3399 juanów (około 2000 złotych)

8 GB RAM / 256 GB na dane — 3799 juanów (około 2275 złotych)

