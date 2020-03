Redmi Note 9S - światowa premiera dobrze rokującego smartfona

Jeszcze nie tak dawno opisywaliśmy na naszych łamach średniopółkowe smartfony Redmi Note 9 Pro i Redmi Pro 9 Pro Max. Od samego początku wiedzieliśmy jednak, że nie są to urządzenia przeznaczone na polski rynek. Ten warunek spełni dopiero zaprezentowany dziś model Redmi Note 9S, który na pierwszy rzut oka wydaje się być godnym następcą nie tylko Redmi Note'a 8T, ale i do tej pory popularnego i mocnego Redmi Note'a 8 Pro. Nowy smartfon Xiaomi ponownie cechuje się dużym ekranem, mocnym układem SoC, niezłym aparatem, bardzo pojemną baterią czy w końcu atrakcyjną ceną. Nie możemy się więc doczekać, aż będziemy mogli go przetestować. Z czym będziemy mieli do czynienia?

Redmi Note 9S oficjalnie będzie dostępny w sprzedaży na całym świecie już od 7 kwietnia. Niestety, ceny w złotówkach nie są jeszcze znane. Czekamy więc na komunikat od polskiego oddziału Xiaomi.

Redmi Note 9S to, krótko mówiąc, globalna wersja zaprezentowanego niedawno Redmi Note'a 9 Pro. Smartfon wyposażony został w 6,67-calowy ekran LCD z otworem na kamerkę 32 Mpix. Wyświetla on obraz w rozdzielczości Full HD+ o proporcjach 20:9. Procesor to Qualcomm Snapdragon 720G wykonany w litografii 8 nm. Nie powinien on rozczarować fanów wysokiej wydajności - według producenta układ ten jest 57% lepszy w zastosowaniach CPU i ma aż 90% szybszą grafikę względem Exynosa 9611 obecnego w Samsungu Galaxy A51. Do wyboru będziemy mieli wersje z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej lub 6 GB z 128 GB pamięci. Główny aparat fotograficzny jest poczwórny, umieszczono go w centralnej części plecków. Składa się z obiektywu 64 Mpix, szerokokątnego 8 Mpix (119°), 5 Mpix do ujęć makro i 2 Mpix do rozpoznawania głębi.

Bateria ma pojemność 5020 mAh i powinna spokojnie wytrzymać nawet dwa dni przy normalnym użytkowaniu. Co więcej, obsługuje ona ładowanie 18 W. Ponadto smartfon posiada złącze USB-C, mini-jacka, czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, a także slot na kartę microSD. Całość pokryta jest szkłem Gorilla Glass 5 i powinna być odporna na zachlapania. Podczas prezentacji zabrakło wzmianki o NFC, ale możemy być pewni jego obecności - w końcu moduł ten pojawił się w rodzimych wersjach modeli Redmi Note 8T i 8 Pro. Redmi Note 9S oficjalnie będzie dostępny w sprzedaży na całym świecie już od 7 kwietnia. Niestety, ceny w złotówkach nie są jeszcze znane, ale wiemy za to, że wariant 4/64 wyceniony został na 249 dolarów, a 6/128 - na 279 dolarów (a w przedsprzedaży nawet taniej). Gdy tylko będziemy wiedzieli więcej, poinformujemy Was o tym.

Źródło: Xiaomi