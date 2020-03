Redmi Note 9 Pro i Note 9 Pro Max - premiera smartfonów Xiaomi

Każda premiera nowych urządzeń Xiaomi z linii Redmi to wielkie wydarzenie dla świata smartfonów. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wielkiej popularności tych urządzeń w naszym kraju i nie możemy przejść obojętnie, gdy producent prezentuje właśnie nowe, szczególnie uwielbiane modele z serii Redmi Note. Tym razem nadszedł czas na jej dziewiątą generację, która jak na razie liczy sobie dwie słuchawki: Redmi Note 9 Pro i Note 9 Pro Max. Choć nazwy wyraźnie inspirowane są ostatnimi iPhone'ami, to już same smartfony reprezentują całkiem inne wartości - są tanie, mają wielkie baterie, otwór w ekranie i idealnie wpasowują się do średniego segmentu. Zapoznajmy się więc z ich specyfikacją.

Zacznijmy od Redmi Note 9 Pro Max. Smartfon wyposażony został w 6,67-calowy ekran LCD z otworem na kamerkę 32 Mpix. Wyświetla on obraz w rozdzielczości Full HD+ o proporcjach 20:9. Procesor to Qualcomm Snapdragon 720G (oferuje on nieco wyższą wydajność od Snapdragona 730), który może zostać sparowany z 6 lub 8 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1. Główny aparat fotograficzny składa się z obiektywu 64 Mpix, szerokokątnego 8 Mpix (119°), 5 Mpix do ujęć makro i 2 Mpix do rozpoznawania głębi. Bateria ma pojemność 5020 mAh i obsługuje ona szybkie ładowanie 33 W. Ponadto smartfon posiada złącze USB-C, mini-jacka, czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, slot na kartę microSD. Ceny prezentują się następująco: model 6 GB/64 GB ma kosztować 14999 rupii indyjskich (ok. 770 złotych), model 6 GB/128 GB – 16999 rupii (ok. 880 złotych), a wariant 8 GB/128 GB – 18999 rupii (ok. 980 złotych).

Redmi Note 9 Pro nie różni się zbyt wiele od modelu z dopiskiem Max - na pierwszy rzut oka to prawie identyczny smartfon, dlatego w jego przypadku skupimy się na różnicach. Telefon oferowany będzie w wariantach 4 GB/64 GB lub 6 GB/128 GB. Również otrzyma on poczwórny aparat, ale z nieco innymi obiektywami: tutaj mamy główną jednostkę 48 Mpix wspieraną przez 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (119°), 5 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix do wykrywania głębi. Ponadto kamerka do selfie ma rozdzielczość nie 32, a 16 Mpix. Zabrakło też bardzo szybkiego ładowania - akumulator 5020 mAh uzupełnimy tutaj za pomocą ładowania 18 W. Rzecz jasna, Redmi Note 9 Pro jest nieco tańszy od modelu Max: wariant 4 GB/64 GB wyceniono na 12999 rupii indyjskich (ok. 670 złotych), a 6 GB/128 GB – 15999 rupii indyjskich (ok. 825 złotych). Nie ma sensu jednak liczyć, że ceny u nas będą stały na podobnym poziomie - najlepiej będzie poczekać na oficjalną polską premierę. Wtedy też przekonamy się, czy oba modele w ogóle będą u nas oferowane.

