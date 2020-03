Redmi Note 9 Pro - znamy specyfikację i wygląd smartfona

Redmi Note 8 Pro to jeden z najlepszych smartfonów ostatnich miesięcy. Solidna bateria, wydajny procesor, dobry aparat, no i przede wszystkim świetna relacja ceny do możliwości - to właśnie najważniejsze zalety średniaka Chińczyków. Xiaomi nie może jednak zwalniać tempa, bowiem konkurencja nie śpi i lada moment na rynku będziemy mieli wysyp nowych, jeszcze lepszych urządzeń ze średniej półki cenowej. Wiemy już, że Motorola planuje pokazać jeszcze kilka ciekawych modeli, również Huawei, Samsung czy Nokia mają swoje projekty w zanadrzu. Odpowiedzią na działania konkurencji ma być premiera nowego Redmi Note 9 Pro, który będzie w pełni zgodny ze wszystkimi aktualnymi trendami. Znamy już specyfikację, a także wygląd smartfona i wiemy już, że jest na co czekać.

Premiera Redmi Note 9 Pro ma się odbyć już 12 marca i dopiero wtedy poznamy wszystkie szczegóły na temat smartfona. Na pierwszy rzut oka zapowiada się on naprawdę zadowalająco pod każdym względem.

Specyfikacja na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę zadowalająco pod każdym względem (przynajmniej jak na średniopółkowe urządzenie). Względem poprzednika nieznacznie wzrośnie ekran. Będzie to 6,67-calowy panel LCD o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+. Nie mamy jeszcze pewności, czy zaoferuje on odświeżanie 90 Hz, czy też pozostanie przy klasycznych 60 Hz. W jego lewym górnym rogu znajdziemy popularny otwór na przednią kamerkę 16 Mpix, całość pokryta ma być powłoką Gorilla Glass 5. W środku ma się znaleźć niedawno zaprezentowany 8-nanometrowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G z grafiką Adreno 618. Do wyboru mamy dostać dwie wersje: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci lub 6 GB i 128 GB pamięci.

Jeśli zaś chodzi o główny aparat, ma on być poczwórny i będzie składał z obiektywów 48 Mpix + 8 Mpix (szerokokątny) + 5 Mpix (makro) + 5 Mpix (do wykrywania głębi). Zostaną one umieszczone w modnej wysepce w centralnej części plecków, co od razu przywodzi na myśl niegdyś flagowy model Huawei Mate 20 Pro. Redmi Note 9 Pro powinien zaoferować długi czas pracy na jednym ładowaniu, co zdaje się gwarantować bateria o pojemności 5020 mAh z obsługą ładowania 18 W. Całością zarządzać będzie Android 10 z najnowszą wersją MIUI. Nie zabraknie modułu NFC czy złącza USB-C, jednak nie mamy jeszcze pewności co do mini-jacka. Czytnik linii papilarnych powinien trafić na boczną krawędź. Dostępne będą następujące kolory obudowy: Aurora Blue (niebieski), Glacier White (biały) i Interstellar Black (czarny). Premiera urządzenia ma się odbyć już w czwartek (12 marca) i dopiero wtedy poznamy wszystkie szczegóły na temat smartfona, jednak minie jeszcze trochę czasu, nim trafi ono do Polski i Europy. Pozostaje nam czekać na oficjalną zapowiedź.

Źródło: @ishanagarwal24