UOKiK nałożył dotkliwą karę na kolejną firmę. Tym razem na celowniku znalazła się usługa PayPal

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie daje o sobie zapomnieć. Tylko w 2024 roku dzięki niemu zostały wprowadzone zmiany na platformie OLX, Amazon otrzymał sporą karę finansową, a obecnie toczą się postępowania przeciwko innym przedsiębiorstwom. Tym razem zapadła decyzja w sprawie usługi PayPal, gdyż część jej warunków umowy została uznana za niedozwoloną. Firma musi się teraz mierzyć z całkiem dotkliwą karą finansową.

Na firmę PayPal (Europe) została nałożona kara, której wysokość zbliża się do 107 mln zł. UOKiK stwierdził, że niektóre postanowienia zawarte w umowie zaliczają się do klauzul abuzywnych.

PayPal jest szeroko rozpoznawalnym cyfrowym portfelem, który pozwala na dokonywanie internetowych płatności w wielu miejscach. Może być on zintegrowany z naszą kartą płatniczą lub kontem bankowym, jednak do dyspozycji mamy także środki z samego konta PayPal. Omawiana kara jest wynikiem postępowania, które rozpoczęło się pod koniec listopada 2022 roku. UOKiK sprawdzał przez ten czas, czy umowa zawierana przez PayPal z użytkownikiem nie zawiera niedozwolonych punktów. Okazało się, że firma stosowała klauzule, dzięki którym mogła nałożyć na użytkowników sankcje, a nawet zamknąć im konto bez wcześniejszego poinformowania ich o tym.

Warunki umowy obejmowały 34 działania, których użytkownicy nie mogli się podejmować. Całość została skonstruowana w taki sposób, że przedsiębiorstwo było w stanie w każdej chwili i według własnego uznania zablokować pieniądze konkretnego użytkownika i to na okres, który był uznawany przez nie za słuszny. Podobnie sytuacja wyglądała z nałożeniem sankcji, których kwota na dodatek nie była określona. Użytkownik mógł naruszyć postanowienia z umowy, nawet nie wiedząc o tym, że to zrobił. Firma mogła również odmówić mu świadczenia usług w późniejszym czasie. W związku z takimi praktykami prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył na przedsiębiorstwo karę w wysokości 106 689 453 zł. Kiedy decyzja związana ze stosowaniem przez PayPal klauzul abuzywnych się uprawomocni, firma będzie musiała poinformować o niej swoich użytkowników. Może się jednak odwołać od decyzji do sądu.

Źródło: UOKiK