Zawyżone ceny dla graczy na PlayStation Store i Steam. UOKiK sprawdza, czy platformy nie nadużywały swojej pozycji

Już od dłuższego czasu wiadomo, że gry wideo w wersji cyfrowej wypierają fizyczne wydania — choć po części dlatego, że coraz mniej producentów je oferuje. W związku z tym popularne stały się platformy, na których można nabyć produkcje w takiej formie. Okazuje się jednak, że na tym rynku może dochodzić do antykonkurencyjnych praktyk. Sprawą postanowił zająć się UOKiK, który analizuje właśnie PlayStation Store i Steama pod kątem takich naruszeń.

Ograniczanie w jakiś sposób konkurencji przez dominujące firmy jest bardzo powszechne praktycznie w każdej branży, choć takie działania nie są zgodne z prawem. Tym razem prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zainteresował się platformami, które oferują użytkownikom gry w wersji cyfrowej. Co prawda wspomniano, że postępowanie dotyczy głównie PlayStation Store i Steam, natomiast nie są to jedyne platformy, przeciwko którym mogą zostać udowodnione antykonkurencyjne praktyki. Na ten moment skontrolowano jedną ze spółek, która należy do firmy Sony oraz "dwóch twórców i wydawców gier w Polsce". Cały zebrany materiał, który jest dowodem w postępowaniu, jest teraz analizowany pod wspomnianym kątem.

Ograniczanie konkurencji ma się odnosić w tym przypadku do: "niedozwolonych porozumień"i "nadużywania dominującej pozycji". W rezultacie gracze mogą się spotkać z zawyżonymi cenami (w ostatnim czasie dość głośno na ten temat jest o platformie Steam, jeśli chodzi o nasz rynek), a inne platformy zostają spychane na margines. W komunikacie możemy przeczytać, że chodzi o: "stosowanie ograniczeń w sprzedaży gier i zawartości dodatkowych na konkurencyjnych platformach lub w sklepach internetowych, ingerencję w ceny i politykę rabatową twórców i wydawców gier, czy ograniczanie dostępu do rynku konkurencyjnym platformom oraz innym dostawcom usług cyfrowych". Na koniec zaznaczono, że dopiero kiedy w postępowaniu potwierdzą się podejrzenia, wtedy zostaną postawione zarzuty odpowiednim podmiotom — teraz nie jest prowadzone postępowanie przeciwko przedsiębiorcom. Karą jest 10% obrotu, natomiast menedżerowie, którzy brali udział w "porozumieniu ograniczającym konkurencję", muszą się liczyć z zapłatą nawet 2 mln zł.

Źródło: UOKiK