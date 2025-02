Udziały AMD na rynku procesorów konsumenckich stopniowo rosną, ale firmę wciąż dzieli przepaść od Intela

Obecną generację procesorów desktopowych wydaje się wygrywać AMD. Jednostki Arrow Lake spisują się bowiem stanowczo poniżej swoich oczekiwań i muszą mierzyć się z bardzo dobrymi procesorami AMD Ryzen 9000 z dopiskiem X3D. Sytuacja ta nie przekłada się w pełni na udziały rynkowe obu firm, jednak ogólna pozycja Intela powoli słabnie. Firma ta wciąż jednak cieszy się olbrzymią przewagą nad swoim konkurentem, której zniwelowanie nie będzie na razie możliwe.

Udziały AMD na rynku procesorów konsumenckich stopniowo rosną. Firma niemalże odbudowała swoją pozycję z drugiego kwartału 2022 roku. Premiera procesorów Arrow Lake miała jednak pozytywny wpływ na udziały Intela w przypadku rynku jednostek desktopowych.

Najnowsze dane dotyczące udziałów Intela i AMD na rynku procesorów konsumenckich pochodzą od firmy badawczej Mercury Research. Na przestrzeni całego 2024 roku można zauważyć stopniowy wzrost udziałów AMD. W czwartym kwartale 2023 roku do firmy należało 20,3% rynku procesorów konsumenckich. W ostatnim kwartale zeszłego roku było to zaś już 24,6%. Jednocześnie spadły udziały Intela (z 79,7% do 75,4%). Choć widać tutaj wyraźny trend na korzyść AMD, to dysproporcja pomiędzy firmami jest wciąż kolosalna. Znaczące zmniejszenie tej różnicy nie będzie z pewnością możliwe w przeciągu jednej generacji czy dwóch. Jeśli jednak AMD utrzyma obecną przewagę, to w przyszłości niczego nie można wykluczyć, zwłaszcza że Intel ma obecnie poważne problemy natury finansowej.

Wypuszczenie niezbyt udanych procesorów Arrow Lake nie miało negatywnego wpływu na udziały rynkowe Intela na rynku jednostek desktopowych. W czwartym kwartale 2024 roku udziały firmy wzrosły bowiem do 72,9%, a AMD spadły do 27,1%. Wynika to zapewne z efektu świeżości po premierze procesorów Intel Core Ultra 200S, ale możliwe też, że ostatecznie wielu użytkowników uznało jednostki Granite Ridge z dopiskiem X3D za zbyt drogie i trudno dostępne, zwracając się ostatecznie ku ofercie Intela. Dla porządku należy jednak odnotować, że w trzecim kwartale 2024 roku to firma AMD odnotowała znaczący wzrost udziałów rynkowych (28,7% kontra 71,3% Intela).

Nieco inaczej sytuacja wygląda na rynku procesorów mobilnych. Tutaj udziały AMD rosną stabilnie od wielu miesięcy (z drobnym spadkiem w pierwszym kwartale zeszłego roku). W Q4 2024 osiągnęły poziom 23,7%. To oczywiście wciąż dużo mniej niż Intel (76,3%), jednak sytuacja powoli zaczyna zbliżać się do proporcji charakterystycznych dla drugiego kwartału 2022 roku, kiedy to do AMD należało blisko 25% rynku. Z racji, że sprzedaż notebooków jest dużo wyższa niż komputerów desktopowych, są to bardzo dobre wieści dla tej firmy.

Źródło: Tom's Hardware, Mercury Research