Ubisoft masowo traci pracowników. Deweloperzy uciekają z toksycznego środowiska. Mówi się o "wielkim exodusie"

Jak podaje serwis Axios, byli i dotychczasowi pracownicy poszczególnych oddziałów Ubisoftu donoszą, że firmę opuszcza coraz więcej deweloperów. W ostatnich dniach studio miało opuścić pięć osób zajmujących się grą Far Cry 6 oraz aż dwanaście osób rozwijających Assassin's Creed Valhalla. Co ważne, nie byli to podrzędni programiści, a osoby zajmujące jedne z kluczowych stanowisk w firmie. Jeśli zaś podsumujemy ostatnie półrocze, to sam tylko zespół z Montrealu uszczuplił się o 60 pracowników. Kierowniczka działu personalnego Ubisoftu, Anika Grant, uspokaja jednak, że aktualne odejścia (choć o kilka punktów procentowych wyższe niż zazwyczaj), to wciąż mieszczą się w branżowych normach.

Z Ubisoftu odchodzi coraz więcej pracowników. Co gorsza - kluczowych pracowników. Nawet podwyżki nie są w stanie zatrzymać deweloperów, którzy narzekają na toksyczne warunki pracy.

Oczywistym jest, że Ubisoft będzie przekonywał opinię publiczną, że w jego szeregach nie dzieje się nic złego. Jednak zgodnie z obliczeniami wspomnianego serwisu Axios, współczynnik odejść z Ubisoftu wynosi obecnie 12%, co oznacza więcej nawet, niż w przypadku Electronic Arts (tu współczynnik wynosi 9%). Mimo wszystko w zwalnianiu się pracowników przoduje Activision Blizzard ze współczynnikiem aż 16%. Jak się okazuje, Ubi (a przynajmniej kanadyjski oddział) próbuje zatrzymać pracowników podwyżkami, ale nie zawsze się to udaje. Niskie dotychczasowe płace nie są bowiem jedynym problemem Ubisoftu.

Najgorzej mają wypadać tu toksyczne warunki pracy, a więc nieludzki crunch oraz podmiotowe traktowanie pracowników. W związku z opuszczaniem firmy przez kluczowych pracowników, podejrzewa się, że ostatecznie zarówno prace nad nowym Assassin's Creed, kolejnym Far Cry'em oraz nad remakiem Splinter Cell znacznie się wydłużą. O ile bowiem ostatnie trzy Asasyny ukazywały się kolejno w 2017, 2018 oraz w 2020 roku, to wiemy już, że w 2022 roku nie pojawi się nowy. Może to mieć jednak związek z innym podejściem do kolejnej części AC, która ma być rzekomo grą-usługą na kształt Destiny, a więc grą wymagającą od deweloperów dużo mniejszego nakładu pracy, niż wydawanie nowego tytułu co rok bądź dwa.

Źródło: Axios