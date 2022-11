Twórcy Ghostrunnera pod opieką Take-Two Interactive. Kolejna gra Polaków ma mieć niespotykaną dotąd skalę

Cyberpunkowo-postapokaliptyczna gra pt. Ghostrunner pojawiła się przed dwoma laty i zebrała naprawdę niezłe oceny. Nic więc dziwnego, że Polacy ze studia One More Level zapowiedzieli kontynuację już w kilka miesięcy później. Jednak w międzyczasie prawa do marki kupiło studio 505 Games i to właśnie ono będzie w pełni odpowiedzialne za sequel. Krakowiacy zdecydowali się niemniej na stworzenie nowego uniwersum w grze pt. Cyber Slash. Właśnie się dowiedzieliśmy, że za jej wydanie odpowie Take-Two Interactive.

Kolejna gra polskiego studia One More Level zostanie w dużej mierze sfinansowana oraz wydana przez Take-Two Interactive.

„Zawarte z Take-Two Interactive porozumienie ma przełomowy charakter. Łączymy siły z gigantem globalnego rynku gier, by wspólnie zrealizować projekt gry w ramach nowego, stworzonego przez nas od podstaw uniwersum. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju naszej firmy, zwiększając wartość Spółki dla Akcjonariuszy. Naszą ambicją jest dołączenie do grona czołowych światowych producentów dynamicznych gier akcji i jesteśmy przekonani, że współpraca z Take-Two Interactive wydatnie przybliży nas do jego realizacji” - komentuje nawiązanie współpracy z Take-Two Szymon Bryła, prezes One More Level.

Studio One More Level zarobiło na pierwszym Ghostrunnerze 2,5 mln euro już w trakcie pierwszej doby po premierze. Z kolei sprzedaż IP przyniosła deweloperom 1,5 mln euro. Budżet na nową grę Krakowiacy z pewnością więc mają, a dołożywszy do tego wydawnictwo pod kierunkiem Take-Two, pojawia się szansa na naprawdę rozbudowaną produkcję. Sami twórcy mówią zresztą, że będzie to największe dotąd przedsięwzięcie studia. O grze pt. Cyber Slash póki co nie wiemy prawie nic prócz tego, że będzie to "ambitna" gra akcji.

Źródło: One More Level