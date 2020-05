W związku z pandemią koronawirusa wiele osób zmuszonych zostało do pracy i nauki z domu, a dodając do tego jeszcze klasyczne surfowanie po sieci, oglądanie filmów i seriali czy granie w gry komputerowe w wolnym czasie przekłada się to na naprawdę sporo godzin przed spędzonych przed komputerem. Tym samym wiele osób zaczyna zauważać, że pozorna oszczędność na monitorze, myszce, klawiaturze, słuchawkach, mikrofonie, biurku czy fotelu wcale nie była dobrą decyzją. Jeśli należycie do tej właśnie grupy, a stare siedzisko doprowadza was już do szaleństwa to chętnie doradzimy przy wyborze nowego. Dzisiaj bowiem mamy dla was TOP 10 najlepszych foteli do stanowiska komputerowego!

Autor: Przemysław Banasiak

W idealnym świecie przed zakupem nowego fotela do komputera powinniśmy najpierw na nim usiąść i chwile posiedzieć. Niestety - teoria swoje, a praktyka swoje. W Polsce trudno o sklepy stacjonarne, które oferowałyby szeroki wybór markowych rozwiązań. Największe podmioty komputerowo-technologiczne przeważnie mają jeden, dwa modele na stanie w salonie (o ile ten jest odpowiednio duży), zaś sklepy meblowe lubują się w oferowaniu największej i najtańszej chińszczyzny. Oczywiście "chiński" nie znaczy zły, ale w tym przypadku trudno mówić o powtarzalności czy testach w sieci, innymi słowy często kupuje się w ciemno, kierując głównie ceną i nie wiedząc nic o awaryjności czy jakości zastosowanych materiałów. Jak więc wybrać idealny fotel przez internet i czy to w ogóle jest możliwe?

Wypada zacząć od... pomiarów własnego ciała. Jak ognia unikamy sytuacji, gdzie nogi będą nam wisieć w powietrzu, barki będą ściśnięte, nie będziemy mogli wygodnie rozchylić ud, oprzeć całych pleców czy głowy lub karku. Następnie znowu bierzemy miarkę w dłoń i mierzymy nasze stanowisko komputerowe. Nie chcemy w końcu by podłokietniki nie mieściły się pod biurkiem albo by podstawa fotela była szersza od dywanika. Warto też sprawdzić z czego wykonane są kółeczka interesującego nas mebla, tak by nie porysować przykładowo parkietu. Następnie warto się zastanowić czy wolimy, gdy wypełnienie jest twarde, czy może jednak miękkie. Pod uwagę wypada też wziąć osobiste predyspozycje jak skrzywienia kręgosłupa, zespół przesunięcia przedniego biodra, nadpotliwość, alergię na dane materiały i tak dalej, i tak dalej.

Na zakończenie zostaje nam parę uniwersalnych prawd. Przede wszystkim nie wszystko złoto co się świeci. Innymi słowy coś co jest podpisane jako fotel "gamingowy"; "dla graczy" czy "ergonomiczny", wcale taki nie musi być. Ba, mimo wyższej ceny może być gorszy od zwykłego, taniego fotela biurowego. Ot, dana "marka" ściągnęła gotowy, najtańszy produkt z Alibaby bez żadnych testów i większych zmian, dokładając tylko własne logo i po prostu kosi frajerów. Brzmi jak oczywista oczywistość? Niestety, nawet w komentarzach na PurePC widać, że całkiem sporo czytelników dało się złapać na takie chwyty... Koniecznie też trzeba zwracać uwagę, na materiał jaki został użyty na obicie fotela. Zasadniczo radzę unikać ekoskóry, nazywanej też sztuczną skórą lub "PU leather". To materiał nieoddychający, a więc zmniejszający komfort pracy i po prostu lubiący się dość szybko niszczyć. Jego jedyny plus to wygląd przypominający prawdziwą skórę i łatwość czyszczenia. Zdecydowanie lepiej wybrać obicie tekstylne, które jest tanie i sprawia, że skóra mniej się poci (acz trudniej je doczyścić) lub prawdziwą skórę - tu jednak będzie już przeważnie drogo. Na koniec warto zadbać, by interesujący nas fotel miał podłokietniki 4D lub 3D. Wtedy możemy idealnie dopasować je do swojego biurka i ciała.