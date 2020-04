TOP 10 najciekawszych kanałów okołonaukowych na YouTube

Jak mniemam, spora część z Was przyłączyła się do akcji zostań w domu, której celem jest samoizolacja wspierająca walkę z koronawirusem. Największą przeszkodą w realizacji postanowienia o ograniczeniu poruszania się poza domem, jest wszechobecna nuda. Czas wolny można oczywiście zapełnić aktywnościami czysto rozrywkowymi w postaci rozbudowanych produkcji growych czy wielosezonowych seriali. Świetnie sprawdzą się tutaj również książki, zarówno papierowe, jak i te w formie elektronicznej. Natomiast ja chciałbym zaproponować Wam nico inną, dość produktywną formę zabicia czasu. Możecie połączyć przyjemne z pożytecznym, sprawdzając moje TOP-10 kanałów okołonaukowych działających w serwisie YouTube.

Nie musisz marnować czas na bezproduktywne, choć zabawne filmy w serwisie YouTube. Zamiast tego, możesz posiąść wiedzę. Zapraszam do mojego TOP-10 kanałów okołonaukowych.

Często spotykam się ze stwierdzeniem, że choć trzymamy w dłoniach całą wiedzę ludzkości, za pośrednictwem smartfonów oglądamy śmieszne koty. Warto zerwać z tą krzywdzącą opinią i udowodnić, że internet, również jego część w postaci YouTube'a, może służyć poszerzaniu wiedzy. Ba, ta może odbywać się w wygodnej, przystępnej i niekiedy wręcz rozrywkowej formule, jaką raczą nas kanały takie jak Naukowy bełkot, Historia bez cenzury czy SciFun. Naturalnie nie widzę powodu, abyśmy ograniczali się wyłącznie do historii czy fizyki. Wśród moich propozycji znajdziecie również tematy językowe. Ot tak, dla kontrastu. Wszak wiedza to szalenie rozległe pojęcie i nie musimy stawiać sobie niepotrzebnych barier.

Ideałem byłoby, gdyby wiedza zawarta w materiałach Huyen Pham, Dawida Myśliwca czy Wojtka Drewniaka była jedynie inspiracją do dalszego zgłębiania poruszanych weń tematów. Natomiast nawet jeśli treści te stanowią jedyną drogę do zdobywania informacji z określonej dziedziny, warto się z nimi zapoznać. Choć mocno ogranicza mnie czas, doceniam pracę twórców, którzy dwoją się i troją, próbując przekazać nam cenną wiedzę, zdobywając przy tym internetową popularność. Nie przedłużam więc i zapraszam Was do mojego TOP-10 kanałów okołonaukowych w serwisie YouTube.