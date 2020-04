Netflix udostępnia za darmo filmy. Znajdziesz je na YouTube

Netflix posiada bogatą bazę filmów i seriali dokumentalnych o charakterze edukacyjnym. Z materiałów tych w pełni darmowo mogą korzystać nauczyciele, którzy wyświetlają treści w ramach lekcji szkolnych. Z uwagi na pandemię koronawirusa, dzieci i nastolatkowie nie uczęszczają na zajęcia, a tym samym nie mają możliwości uczestnictwa w projekcji rzeczonych dokumentów. Nie każdy uczeń ma w domu dostęp do zasobów Netflixa. Usługodawca zdecydował się jednak na udostępnienie filmów i seriali dokumentalnych w serwisie YouTube. Wszystko za darmo i dla każdego chętnego. Początkowo na liście „Educational Documentaries” znalazły się 34 pozycje.

Na serwisie YouTube pojawiły się aż 34 dokumenty opracowane przez serwis Netflix. Dostęp do produkcji usługodawcy jest w pełni darmowy, choć trudno przewidzieć, do kiedy.

W zasobach Netflixa znajdziemy głównie rozrywkowe treści. Wśród filmów i seriali pojawiają się zarówno zabawne komedie, smutne dramaty, mrożące krew w żyłach horrory, jak i kreskówki czy biografie. Jedną z ciekawszych kategorii dostępnych na platformie, są dokumenty. Mam tu na myśli zarówno te w formie filmów, jak i wieloodcinkowych serii. Niektóre produkcje wykorzystywane są przez nauczycieli, którzy otrzymali od Netflixa możliwość odtwarzania treści w salach lekcyjnych. Tego typu wsparcie procesu edukacji nie jest niczym nowym. Pamiętam, że filmy dokumentalne jako element lekcji pojawiły się w moim życiu już na etapie szkoły podstawowej. Naturalnie wtedy źródłem były kasety VHS, których jakość pozostawiała wiele do życzenia. Dziś edukatorzy mogą korzystać z materiałów o wysokiej rozdzielczości.

Wróćmy do tematu głównego. Otóż z uwagi na to, że dzieci i młodzież nie uczęszczają na zajęcia szkolne, a lekcje odbywają się w domu, Netflix postanowił zareagować. Zrobił to w najlepszy możliwy sposób, poprzez udostępnienie sporej części treści w serwisie YouTube. Rzecz jasna, wszystkie 34 produkcje dostępne na liście „Educational Documentaries” są w pełni darmowe, a uściślając — darmowe jest ich odtwarzanie. Znajdziemy tutaj takie perełki jak „Our Planet”, „13th”, „Zion”, czy seria „Abstract”. Minusem jest niestety to, że filmy wyświetlane są w języku angielskim. Netflix zamierza jednak dodać do nich napisy. Całkiem prawdopodobne jest to, że znajdzie się wśród nich język polski.

Źródło: Netflix