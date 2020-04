Netflix - dziesięć najlepszych serii i filmów anime na VOD

Mimo iż pogoda za oknem dopisuje, to koronawirus zmusza do pozostania w domach. Szkoły są zamknięte, podobnie jak i restauracje, puby, kina czy centra handlowe, a wielu z nas od dłuższego czasu przyzwyczaja się do pracy zdalnej. Co jednak robić w wolnym czasie? Można zająć się swoim hobby, poćwiczyć, pograć w gry na komputerze, konsoli lub w wersji papierowej, poczytać książkę albo obejrzeć film lub serial. Jeśli jesteście miłośnikami ostatniej z aktywności, a nadrobiliście już wszystkie z głośnych produkcji, to dzisiaj mamy dla Was ciekawą propozycję! Pora nieco zaszaleć i spojrzeć na dzieła z dalekiego wschodu, czyli japońskie animowane filmy i seriale. Zebraliśmy dziesięć najciekawszych, nowszych i starszych produkcji, które powinny zainteresować zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców.

Polecane anime dostępne są na polskim Netfliksie. Kolejność wymieniania tytułów jest przypadkowa, acz wszystkie z nich są warte uwagi.

Mój sąsiad Totoro

Tytuł oryginalny: Tonari no Totoro

Opis: Satsuki, jej młodsza siostra Mei i ich ojciec właśnie przeprowadzili się do nowego domu na wsi, gdzie czekają na nich wielkie przygody. Pewnego dnia podczas zabawy na zewnątrz w ogrodzie Mei spotyka małe stworzenie i postanawia za nim podążać. Po ściganiu go przez krzaki Mei w końcu znajduje się u podstawy dużego drzewa kamforowego i gdy spada przez dziurę w korzeniach, ląduje na brzuchu dużego, śpiącego leśnego ducha o imieniu Totoro. Dwie siostry zaprzyjaźniają się z łagodnym duchem i wkrótce zostają wprowadzone w świat bardziej magiczny, niż mogłyby sobie wyobrazić - od zabawy z duszkami sadzy, po spotkanie z Kotoautobusem, aż po latanie w powietrzu. Jednak gdy Mei znika, Satsuki musi wezwać na pomoc nowych przyjaciół, jeśli chce mieć jakąkolwiek nadzieję na znalezienie swojej siostry...

Rok premiery: 1988

Typ: Film (86 min)

Gatunek: Fantastyka, Rodzinny

Ocena na portalu Anime Planet: 4,4/5

Ocena na portalu IMDb: 8,2/10

Spirited Away: W krainie Bogów

Tytuł oryginalny: Sen to Chihiro no Kamikakushi

Opis: Chihiro i jej rodzina są w drodze do nowego domu, gdy odkrywają opuszczony park rozrywki. Po tym jak rodzina Chihiro w tajemniczy sposób zamienia się w świnie, dziewczynka zostaje wrzucona do surrealistycznego świata magii i fantazji. Dołącz do niej, gdy walczy o przetrwanie w łaźni bogów, rządzonej przez złą wiedźmę, która ukradła nie tylko jej imię, ale i drogę powrotną do prawdziwego świata.

Rok premiery: 2001

Typ: Film (125 min)

Gatunek: Przygodowy, Rodzinny

Ocena na portalu Anime Planet: 4,6/5

Ocena na portalu IMDb: 8,6/10

JoJo's Bizarre Adventure

Tytuł oryginalny: JoJo no Kimyou na Bouken

Opis: Kiedy Jonathan Joestar był małym dzieckiem jego matka zmarła w tragicznym wypadku, a ojciec George został uratowany dzięki uprzejmości nieznajomego, Dario Brando. Przynajmniej w to wierzył George, nie wiedząc, że Dario po prostu próbował okraść ofiary wypadku. Tak wię, kiedy Dario umiera a jego syn, Dio, staje w progu domu, bogaty George chętnie przyjmuje chłopca. Ale to co powinno być rozwijającą się przyjaźnią między dwojgiem rodzeństwa, szybko staje się koszmarem dla biednego Jonathana, ponieważ Dio jest okrutny, wyrachowany i dołoży wszelkich starań aby zostać głównym spadkobiercą George'a. Dodatkowo Jonathan nie wie, że to nieszczęsne dzieciństwo jest tylko zwiastunem przyszłych wydarzeń...

Rok premiery: 2012

Typ: Seria (74 x 23 min)

Gatunek: Akcja, Przygoda, Komedia

Ocena na portalu Anime Planet: 4,4/5

Ocena na portalu IMDb: 8,4/10

Toradora!

Tytuł oryginalny: Toradora!

Opis: Mimo spokojnego temperamentu, Takasu Ryuji jest uważany za osobę co najmniej straszną dzięki swoim niefortunnie odziedziczonym oczom. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w składzie klasy i Ryuji ląduje na jednym wydziale razem ze swoim najlepszym przyjacielem, Kitamurą Yusaku oraz dziewczyną która mu się podoba - Kushiedą Minorin. Niestety, wraz z Kushiedą do klasy dołącza Aisaka Taiga zwana "Kieszonkowym Tygrysem" ze względu na swój wyjątkowo niski wzrost i wybuchowy temperament. Dwójka bohaterów wpadając na siebie nienawidzi się od pierwszego wejrzenia. Lecz kiedy Ryuji odkrywa list miłosny od Taigi omyłko dostarczany do niego zamiast Kitamury, a Taiga odkrywa że Ryuji sekretnie podkochuje się w Minorin, oboje postanawiają pomóc sobie nawzajem zbliżyć się do ukochanych osób. Szczególnie, że oboje mieszkają od siebie na wyciągnięcie ręki.

Rok premiery: 2008

Typ: Seria (25 x 23 min)

Gatunek: Romans, Komedia, Szkolne życie

Ocena na portalu Anime Planet: 4,4/5

Ocena na portalu IMDb: 8,1/10

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Tytuł oryginalny: Hagane no Renkinjutsushi: Full Metal Alchemist

Opis: Podstawa alchemii opiera się na prawie równoważnej wymiany; nie możesz wyprodukować czegoś z niczego. Jako taka, alchemia jest związana jednym tabu - ludzką transmutacją. Cztery lata temu dwaj młodzi bracia, Edward i Alfons Elric, złamali to tabu próbując wskrzesić swoją martwą matkę. Podczas tego procesu ciało Al rozpadło się, a Ed stracił nogę. W desperackiej próbie powstrzymania brata przed całkowitym zniknięciem, Ed poświęcił jedno z ramion, aby ulokować duszę Al w zbroi. Kiedy jego brakujące kończyny zostają zastąpione mechanicznymi częściami, Ed przybiera imię Fullmetal Alchemist - najmłodszego w historii "State Alchemist". Teraz, wraz ze swoim bratem, Ed wykorzystuje status w wojsku, aby znaleźć sposób na przywrócenie ich ciał do ich pierwotnego stanu.

Rok premiery: 2009

Typ: Seria (64 x 23 min)

Gatunek: Przygoda, Akcja, Fantastyka,

Ocena na portalu Anime Planet: 4,7/10

Ocena na portalu IMDb: 9,1/10

Notatnik śmierci

Tytuł oryginalny: Death Note

Opis: Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby nie było niektórych ludzi w pobliżu? Takie marzenia mogą się pojawić podczas oglądania codziennych wiadomości, ale pewnego pamiętnego dnia Light Yagami odkrywa, że sny te mogą stać się również rzeczywistością. Przez przypadek trafia na czarny zeszyt zatytułowany „Notatnik śmierci”, którego tekst zawiera informację, że ktokolwiek zostanie doń wpisany, umrze. Z pomocą boga śmierci Ryuka Light podejmuje się uwolnienia świata od jego zepsucia, zapoczątkowując nową erę czystości. Ale jak przepowiada Ryuk, działania Lighta nie zostaną niezauważone...

Rok premiery: 2006

Typ: Seria (37 x 23 min)

Gatunek: Kryminał, Thriller, Fantastyka

Ocena na portalu Anime Planet: 4,4/5

Ocena na portalu IMDb: 9,0/10

Angel Beats!

Tytuł oryginalny: Angel Beats!

Opis: Śmierć i reinkarnacja są nieuniknione, ale co dzieje się pomiędzy nimi? Bez ostrzeżenia i bez wspomnień chłopiec, który pamięta tylko swoje nazwisko - Otonashi - budzi się obok dziewczyny o imieniu Yuri, która oferuje mu broń i każe zastrzelić anioła. Zakładając, że to musi być nieporozumienie, Otonashi zostaje prawie zabity i wciągnięty do armii Yuri aby walczyć o opóźnienie początku swojego następnego żywota. Nieśmiertelność jest w zasięgu ręki, jednak czy Otonashi nadal będzie chciał walczyć z aniołami, gdy przypomni sobie jak zginął w prawdziwym świecie?

Rok premiery: 2010

Typ: Seria (13 x 23 min)

Gatunek: Akcja, Komedia, Dramat, Życie po śmierci,

Ocena na portalu Anime Planet: 4,4/5

Ocena na portalu IMDb: 7,7/10

Anohana: The Flower We Saw That Day

Tytuł oryginalny: Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai

Opis: Dawno temu młoda Meiko Honma zmarła tragicznie, a grupa jej bliskich przyjaciół wstrząśnięta tym wydarzeniem rozpadła się. Teraz, dziesięć lat później, Meiko ponownie pojawiła się jako duch, którego może zobaczyć tylko Jinta, były przywódca grupy. Meiko pragnie jedynie by Jinta pomógł spełnić jej ostatnie życzenie, aby mogła przejść do życia pozagrobowego, ale bez pamięci o tym, co to było, nastolatek musi zebrać swoich byłych przyjaciół i odkryć, co pozwoli jego ukochanej przyjaciółce odpocząć w pokoju. Przy tak wielu uczuciach, które pozostały niewypowiedziane, czy ta grupa może rozwiązać swoje problemy i pomóc duchowi dziewczyny, którą kiedyś uwielbiała?

Rok premiery: 2011

Typ: Seria (11 x 23 min)

Gatunek: Dramat, Życie po śmierci, Melancholijny

Ocena na portalu Anime Planet: 4,5/5

Ocena na portalu IMDb: 8,2/10

ERASED

Tytuł oryginalny: Boku dake ga Inai Machi

Opis: Satoru Fujinuma to unikający kontaktów z innymi nastolatek, pracujący na półetatu i bez planów na przyszłość. Tym co wyróżnia go spośród innych obiboków w jego mieście jest mimowolna zdolność, która pozwala mu cofnąć się o kilka sekund w czasie, aby zapobiec wypadkom, a nawet śmierci. Kiedy incydenty w mieście zaczynają przypominać Satoru o traumie z dzieciństwa, o której wcześniej zapomniał, w końcu zaczyna kwestionować pochodzenie swojej mocy oraz to, czy jest ona wystarczająco potężna aby zmieniać przeszłość.

Rok premiery: 2016

Typ: Seria (12 x 23 min)

Gatunek: Thriller, Dramat, Melancholijny,

Ocena na portalu Anime Planet: 4,5/5

Ocena na portalu IMDb: 8,5/10

Devilman: Crybaby

Tytuł oryginalny: Devilman: Crybaby

Opis: Akira Fudo dowiaduje się od swojego najlepszego przyjaciela, Ryo Asuki, że starożytna rasa demonów powróciła, by odebrać ludziom świat. Ryo mówi Akirze, że jedynym sposobem na pokonanie demonów jest pozyskanie ich nadprzyrodzonych mocy i sugeruje przyjacielowi aby połączył się z demonem. Akira przekształca się w Diabła, który posiada zarówno moce demona, jak i duszę człowieka. W ten sposób rozpoczyna się wewnętrzna bitwa Devilmana i Akiry Fudo.

Rok premiery: 2018

Typ: Seria (10 x 24 min)

Gatunek: Akcja, Fantastyka, Horror, 18+

Ocena na portalu Anime Planet: 4,1/5

Ocena na portalu IMDb: 7,6/10

Źródło: Netflix