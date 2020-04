Netflix: filmowe i serialowe premiery na 13 - 19 kwietnia 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Świadectwo kości

Opis: Rok po rozwiązaniu sprawy serii morderstw detektyw Amaia musi zmierzyć się z nową zagadką. Jej wizyta w dolinie Baztan będzie miała bardzo osobisty charakter.

Występują: Marta Etura, Carlos Librado "Nene", Leonardo Sbaraglia

Światowa data premiery: 10 października 2019

W Netflix od: 17 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Legado en los huesos

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Hiszpania, Niemcy

Ocena na portalu IMDb: 6,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,0

Strona produkcji: klik

Betonowe Złoto

Opis: Zrobi wszystko, aby się wzbogacić. Razem z drobnym złodziejaszkiem bierze na cel berliński rynek nieruchomości. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Występują: David Kross, Frederick Lau, Janina Uhse

Światowa data premiery: 17 kwietnia 2020

W Netflix od: 17 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Betonrausch

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: Niemcy

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Sergio

Opis: Namiętność, ideały i gorzka rzeczywistość zderzają się ze sobą, gdy charyzmatyczny dyplomata ONZ, Sérgio Vieira de Mello, staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia w Iraku.

Występują: Wagner Moura, Ana de Armas, Brían F. O'Byrne

Światowa data premiery: 28 stycznia 2020

W Netflix od: 17 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Sergio

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,7

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Ziemia i Krew

Opis: Właściciel tartaku i jego nastoletnia córka zostają wplątani w śmiertelnie niebezpieczny spór, gdy diler narkotyków ukrywa na ich terenie kradzioną kokainę.

Występują: Sami Bouajila, Eriq Ebouaney, Samy Seghir

Światowa data premiery: 17 kwietnia 2020

W Netflix od: 17 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: La terre et le sang

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Belgia, Francja

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Fauda: Sezon 3

Opis: Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.

Występują: Lior Raz, Hisham Suliman, Shadi Mar'i

Światowa data premiery: 12 marca 2020

W Netflix od: 16 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Fauda

Gatunek: Thriller, Polityczny

Kraj produkcji: Izrael

Ocena na portalu IMDb: 8,3

Ocena na portalu Filmweb: 7,9

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 13 - 19 kwietnia 2020:

14 kwietnia 2020:

Chris D’Elia: No Pain

Mała stopa

Outlander

Dom Grozy

Drapacz chmur



15 kwietnia 2020:

Projekt niewinności

Outer Banks



16 kwietnia 2020:

Fary: Hexagone: Sezon 2

Fauda: Sezon 3

Mauricio Moirelles: Droga do chaosu



17 kwietnia 2020:

El Dragón: Powrót wojownika: Sezon 2

Too Hot to Handle

Sergio

Betonowe złoto

Świadectwo kości

Ziemia i krew

Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 2

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts



18 kwietnia 2020:

Hyena



