Titan Quest II - deweloperzy omawiają skalowanie poziomów w wyczekiwanym action RPG

Jeśli chodzi o ten gatunek, niezwykle nierówne (delikatnie mówiąc) Diablo IV ściga się z popularnym Last Epoch, a furorę robią kolejne materiały przygotowujące na wejście na rynek Path of Exile 2. Powstaje jednak również druga część zasłużonej gry od Iron Lore Entertainment. Jak na razie mamy zaledwie wstępne informacje o projekcie, ale niebawem to się zmieni, bo planowany jest pokaz. Nim to nastąpi, dostaliśmy sporo ciekawych informacji.

Grimlore Games opublikowało materiał, który omawia podstawy rozgrywki na krótko przed pierwszą dłuższą prezentacją Titan Quest II.

Nowy Titan Quest, tworzony przez studio odpowiedzialne za Spellforce 3, po raz pierwszy został przedstawiony latem zeszłego roku. Dostaliśmy jednak zaledwie wstępne informacje wraz z pierwszą zapowiedzią. Teraz czekamy na THQ Nordic Showcase, gdzie obok chociażby remake'u Gothica powinniśmy najprawdopodobniej zobaczyć pierwszy gameplay rzeczonej pozycji. Nim do tego dojdzie, deweloperzy pozwolili sobie jeszcze na specjalny tekst na Steamie, w którym poświęcono czas na pewne aspekty mechaniki gry.

Podsumujmy kluczowe informacje. Jak można było się spodziewać, Titan Quest II będzie tradycyjnym ujęciem aRPG z pewnymi nowoczesnymi mechanikami i wieloma epickimi starciami niczym w klasyku sprzed lat. Pojawi się wiele umiejętności, które będzie można przypisywać jednocześnie, nie zabraknie przy tym odpowiednich modyfikatorów, by odpowiednio ukształtować dany build. Przy awansie dostajemy premie do aktywnych i pasywnych zdolności oraz standardowe punkty atrybutów - które z kolei mają ścisły związek z noszonym ekwipunkiem tudzież statystykami obrażeń i tak dalej. Co jasne, po śmierci gracza wrogowie respawnują się w pełni sił, ale portale mają być rozmieszczane na tyle niedaleko, że nie powinniśmy wiele stracić i np. odpowiednio szybko wrócić do walki z bossem. Broni będzie bez liku - od mieczy jednoręcznych, poprzez włócznie, aż po łuki (pełna lista ogólnikowego ekwipunku na stronie), w konkretnych miejscach otrzymamy także oryginalne odmiany ze specjalnymi efektami (np. rażenie błyskawicami). Lokacje będą miały z góry przypisane poziomy, więc osoby narzekające na skalowanie z Diablo IV mogą raczej odetchnąć z ulgą. Wygląda to zatem całkiem porządnie. Teraz pozostaje czekać na konkretny gameplay - czyli najpewniej 2 sierpnia na evencie THQ.

