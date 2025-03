Titan Quest II zapowiedziany. Kontynuacja udanego RPG akcji po raz kolejny przeniesie nas do starożytnej Grecji

Podczas prezentacji THQ Nordic Digital Showcase 2023 zapowiedziano Titan Quest II, a więc kontynuację ciepło przyjętego RPG akcji z 2006 roku. Mimo, że twórcom zdarzyło się zahaczyć także o mitologię nordycką, to sequel będzie powrotem do korzeni, a więc klimatów mitologicznej, starożytnej Grecji. Gra pojawi się na PC, PS5 i XSX - tyle wiadomo. Nie wiadomo natomiast kiedy. Ujawniono wyłącznie, że gra jest w fazie rozwoju i zadebiutuje "gdy nadejdzie na to czas".

W trakcie rozgrywki zmierzymy się ze zróżnicowanymi przeciwnikami i wieloma wyzwaniami, za które otrzymamy wyjątkowe łupy. Oprócz tego twórcy mają zaoferować sporo swobody, jeśli chodzi o tworzenie i rozwój bohatera, bo gracze będą mogli łączyć ze sobą różne specjalizacje. Szczegóły na temat fabuły nie zostały ujawnione, ale głównym celem ma być powstrzymanie Nemezis, Bogini Zemsty, która wplata wrogość w Nici Przeznaczenia. Trailer, który zaprezentowano przy okazji zapowiedzi gry, to czyste CGI, więc nie mamy jeszcze obrazu tego, jak wyglądać będzie ostateczny gameplay:

Jak wspomnieliśmy nie wiemy jeszcze jak dokładnie prezentować się będzie gameplay, ale opis gry na Steamie może nam w tym wyobrażeniu trochę pomóc. Na karcie gry zamieszczono następujący opis gry:

Elastyczny system postaci: W Titan Quest 2 to ty decydujesz o swoim losie. Spersonalizuj swojego bohatera, a następnie stwórz swoją klasę, łącząc dwa wybrane mistrzostwa. Rozwiń swoją postać na podstawie siły i słabości obu mistrzostw. Wypróbuj też różne kombinacje modyfikatorów umiejętności, atrybutów i przedmiotów, by stworzyć własną klasę hybrydę i znaleźć najbardziej dogodny styl gry. Rozwijaj swoje moce i ze zwykłego, młodego śmiertelnika stań się bohaterem, któremu niestraszni bogowie!

Wartościowe łupy: Każdy przedmiot spełnia jakąś funkcję, a każda z klas postaci dysponuje wieloma możliwościami pozyskiwania optymalnego ekwipunku. Nawet najzwyklejszą włócznię można ulepszyć, wytwarzając dodatki. Jeśli użyjesz odpowiednich składników, być może uczynisz z niej wyjątkowy przedmiot, o którym mówią legendy!

Ambitna walka w stylu gier RPG akcji. Wrogowie tworzą frakcje i współpracują, łącząc swoje wyjątkowe umiejętności, by wyprowadzić cię z równowagi. Użyj bogatego systemu rozwoju postaci i skorzystaj z pełnego wachlarza dostępnych ci umiejętności, by zgładzić wrogów w tej wyjątkowej grze RPG akcji.

Piękny, ręcznie stworzony świat zakorzeniony w greckiej mitologii: Podziwiaj oszałamiające krajobrazy i przemierzaj świat na grzbiecie swojego boskiego wierzchowca, Arejona. Skorzystaj z mocy bogów, by odnajdować ukryte lokalizacje, i odkrywaj niezwykłe, rozbudowane wertykalnie poziomy.

Sieciowy tryb wieloosobowy: Połącz siły ze znajomymi, by wspólnie stawić czoła bogini zemsty. Podobnie jak Jazon i Argonauci, ty też czasami potrzebujesz bohaterów, którzy będą towarzyszyć ci w podróży.

Klimatyczna ścieżka dźwiękowa łączy w sobie tradycyjną grecką muzykę z nowoczesnymi elementami orkiestracji i tworzy niezwykłe, zapadające w pamięć motywy, które przyciągną cię do wyjątkowego świata Titan Quest 2.

Źródło: THQ Nordic