Piranha Bytes upada po długim okresie kryzysu, a twórca Gothica zakłada nowy zespół

Założone w 1997 roku niemieckie studio dla wielu polskich graczy miało ogromne znaczenie. W końcu niejeden z nas rozpoczynał swoją przygodę między innymi właśnie od pierwszego Gothica, absolutnie kultowego w naszych stronach tytułu. Uznanie nie osłabło nawet w późniejszych latach, gdy następne ich gry nie prezentowały już takiej jakości. Niestety, ale od dłuższego czasu Piranha Bytes znajdowało się w trudnej sytuacji, a teraz najwyraźniej pora na pożegnanie.

Wygląda na to, że Piranha Bytes wreszcie kończy swój bieg. Jednocześnie Björn Pankratz z małżonką tworzą własne studio.

Nie jest to najmilszy okres dla fanów Gothica. Zbliżający się remake jak na razie nie wzbudza specjalnego entuzjazmu, a Piranie od dłuższego czasu mają nie lada problemy. Informację o zamknięciu studia podało na swojej stronie CD-Action, bazując na informacjach pochodzących od jednego z byłych pracowników. Przedłużający się kryzys sprawiał, że deweloperzy zmuszeni byli liczyć na dofinansowanie w postaci 3 milionów euro - do którego ostatecznie nie doszło, a wypłaty od Embracera pozwoliły utrzymać się na powierzchni aż do końca czerwca. Z nowego projektu napędzanego Unreal Engine 5 nic zatem nie będzie. Opublikowano przy tym dwa wymowne zdjęcia biura Piranha Bytes na kilka dni przed zamknięciem:

Co ciekawe, upadek legendy zbiegł się z informacją od Björna Pankratza. Wieloletni pracownik Piranha Bytes i zarazem ojciec sukcesu serii Gothic od zeszłorocznej jesieni już nie jest związany ze studiem, a wczoraj wraz z żoną Jennifer ogłosił powstanie nowego przedsięwzięcia. Pithead Studio znajduje się na wstępnym etapie rozwoju, przede wszystkim możemy przyjrzeć się związanym z nim mediom społecznościowym. Pankratzowie skupią się na tworzeniu mniejszych pozycji łączących w sobie elementy akcji i horroru, co stanowi sporą odmianę w stosunku do projektów spod znaku Elexa. Więcej informacji otrzymamy w kolejnych tygodniach.

