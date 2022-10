TikToker dodał do pasty termoprzewodzącej sól, chcąc sprawdzić, czy przyczyni się to do lepszego chłodzenia CPU

Na TikToku mają miejsce różne, czasem nawet ekstremalnie dziwne rzeczy. Tym razem jeden z użytkowników platformy nickiem Mryeester, zachęcony właściwościami termicznymi jodowanej soli zdecydował się dodać jej do pasty termoprzewodzącej. Swoje posunięcie tłumaczy tym, iż przewodzenie cieplne tego rodzaju soli potrafi być lepsze, niż w przypadku niektórych past termicznych. Jak można się domyślać, jego teoria się nie sprawdziła i nie sposób podejrzewać, że całe to przedsięwzięcie zostało wykonane dla (pisząc kolokwialnie) beki.

Ceny podzespołów, w tym chłodzeń komputerowych ciągle rosną. Dlaczego więc nie skorzystać z domowych sposobów na wysokie temperatury generowane np. przez procesor? Tak też zrobił TikToker nickiem Mryeester. Po wspomnianym już "wzbogaceniu" pasty termoprzewodzącej kryształkami soli, okazało się jednak, że temperatury procesora już tylko dodatkowo wzrosły i to o 20 stopni. Z pewnością po obejrzeniu filmiku z całej procedury (poniżej) od razu będziecie mieli kilka teorii na temat tego, dlaczego całe to przedsięwzięcie okazało się fiaskiem.

Jeśli jednak nie macie żadnej teorii co do negatywnego wyniku tego eksperymentu, to warto wiedzieć, co mówi na ten temat jeden z przedstawicieli firmy Noctua. Producent m.in. past termoprzewodzących wytłumaczył, że przewodność cieplna soli jest faktycznie znacznie lepsza, niż tradycyjnych substancji używanych w pastach, takich jak tlenek aluminium czy tlenki innych metali. Jednak abstrahując od ewentualnego problemu z korozją, sól na procesorze powoduje także inny problem - jej kryształki sprawiają, że cooler nie ma odpowiedniego kontaktu z procesorem, co jest niezbędne do poprawnego działania jakiegokolwiek "chłodziwa".

Źródło: TikTok