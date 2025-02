Tides of Annihilation - zaprezentowano nową grę akcji, która inspiruje się serią Monster Hunter i Shadow of the Colossus

Branża gier jest od pewnego czasu zdominowana przez kontynuacje doskonale znanych marek, a także remastery i remake'i starszych produkcji. Zupełnie nowe tytuły pojawiają się w przypadku mainstreamowego segmentu stosunkowo rzadko. Jednym z wyjątków będzie zapowiedziana właśnie gra Tides of Annihilation. Jest to kolejna po Black Myth: Wukong produkcja od chińskiego studia, która może mocno namieszać w zachodniej branży gier.

Tides of Annihilation to nowa gra akcji osadzona w postapokaliptycznym Londynie z licznymi elementami fantasy. Jej cechami charakterystycznymi będą walki z gigantycznymi bossami oraz nawiązania do mitów arturiańskich.

Gra Tides of Annihilation była pokazywana za zamkniętymi drzwiami już podczas targów Gamescom 2024, jednak dziennikarze, którzy ją widzieli byli objęci embargiem. Podczas State of Play wreszcie oficjalnie wyszła ona z cienia. Za nowym tytułem stoi chińskie studio Eclipse Glow Games, które nie ma na koncie żadnych znanych na zachodnim rynku gier. Tides of Annihilation to stawiający mocno na narrację tytuł skierowany do pojedynczego gracza. Twórcy klasyfikują swoją produkcję jako grę action/adventure. Miejscem akcji będzie współczesny Londyn, w którym pojawią się liczne elementy fantasy. Nie zabraknie przy tym odniesień do legend arturiańskich i Rycerzy Okrągłego Stołu. Gra jest też inspirowana takimi tytułami, jak Monster Hunter czy Shadow of the Colossus. Podczas rozgrywki zmierzymy się bowiem z gigantycznymi bossami. W celu ich pokonania bohaterka będzie musiała się między innymi wspinać po nich. W planach jest przygotowanie ponad trzydziestu takich potyczek. W konstrukcji poziomów można z kolei znaleźć elementy charakterystyczne dla metroidvanii, a system walki ze zwykłymi przeciwnikami będzie przywodził na myśl slashery pokroju Devil May Cry. Osobiście dostrzegam w stylistyce także wyraźne inspiracje Elden Ringiem, choć sami twórcy tego nie przyznają. W świecie gry odnajdziemy obiekty charakterystyczne dla rzeczywistego Londynu, ale będą one oczywiście odpowiednio przekształcone przez kataklizm.

Główną bohaterką gry będzie Gwendolyn - jedna z nielicznych osób ocalałych w Londynie zniszczonym przez inwazję z innego świata. Fabuła będzie koncentrowała się wokół jej starań o odzyskanie własnego dziedzictwa oraz ojczyzny. Pomogą w tym liczne umiejętności, na przykład możliwość przywoływania Rycerzy Okrągłego Stołu. W grze można będzie znaleźć także ograniczone elementy RPG. Chodzi tu głównie o system rozwoju postaci. Twórcy zapewniają, że przejście produkcji zajmie ponad 30 godzin. Całość powstaje na silniku Unreal Engine 5. O ile studio Eclipse Glow Games nie jest zbyt znane w branży gier, to w zespole znajduje się wielu deweloperów mających kilkuletnie doświadczenie przy pracach nad grami AAA dla takich podmiotów, jak Sega, Ubisoft oraz Gameloft. Produkcja Tides of Annihilation jest częściowo finansowana przez Tencent, jednak samo studio nie jest własnością chińskiego potentata branży gier. Trzeba przyznać, że nowy tytuł zapowiada się nadzwyczaj ciekawie i może to być kolejna po Black Myth: Wukong chińska gra AAA, która odniesie światowy sukces. Twórcy planują wstępnie premierę na 2026 rok.

Źródło: WCCFTech, PlayStation (YouTube)