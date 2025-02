Elden Ring Nightreign - podano wreszcie datę premiery. Zaprezentowano także różne wersje gry, w tym kolekcjonerską

Trzeba przyznać, że trudno było przewidzieć taką sytuację. Wiele osób czeka na kolejne gry FromSoftware, ale gdy pod koniec roku w trakcie obchodów The Game Awards japońskie studio ni stąd, ni zowąd wypuściło trailer Elden Ring Nightreign, nawet najwięksi weterani serii byli w szoku. I na razie projekt jest dosyć niepewny, stosunkowo trudno zbyt wiele o nim powiedzieć. Ale w najbliższych dniach pojawią się testy, a już teraz dostaliśmy nowe informacje.

Elden Ring Nightreign pojawi się na rynku 30 maja. Bandai Namco i FromSoftware wypuścili też nowy zwiastun i udostępniło trzy różne edycje, w których można grę zamówić: Standardową, Deluxe i Kolekcjonerską.

Powoli zaczynają wypływać pierwsze opinie od Elden Ring Nightreign, a już od piątku trwać będą specjalne testy, podczas których ten nietypowy koncept zostanie sprawdzony przez jeszcze więcej osób. Nim do tego dojdzie, FromSoftware wespół z wydawcą Bandai Namco zdążyli jeszcze wypuścić w środku tygodnia trochę materiałów związanych z nadchodzącym niespodziewanym projektem. Gra pojawi się pod koniec maja na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X i komputerach osobistych.

Krótki trailer pokazuje parę nowych ujęć i przygotowuje na tytuł, w którym przede wszystkim będziemy koncentrować się na tworzeniu różnych buildów, co może spodobać się osobom preferującym walkę ponad eksplorację - choć roguelike'owe elementy nie muszą każdemu się spodobać. W głównej mierze jednak w tym materiale przedstawiono różne edycje. Poza standardową (169 zł), pojawia się chociażby deluxe (239 zł), oferując dodatkowo kod na DLC, cyfrowy artbook oraz mini soundtrack i kolekcjonerska (829 zł). Ta ostatnia zawiera jeszcze steelbook, ok. 25 cm hełm Wylder Nightfarer oraz 8 kart Nightfarerów. Wygląda na to, że niestety fizyczne wydania są dostępne jedynie na konsole Sony i Microsoftu aktualnej generacji.

Źródło: WCCFtech