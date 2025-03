BAFTA Games Awards - ogłoszono dłuższą listę nominowanych gier. Dodatek do Elden Ring tym razem nie powalczy o najwyższe laury

Sezon na wszelakiej maści plebiscyty już ruszył na dobre. Jak to ostatnio bywa, najwięcej mówi się o The Games Awards, które odbędzie się już w najbliższy weekend. W tym przypadku dochodzą jeszcze mocne kontrowersje związane z nagrodą gry roku, do której nominowano dodatek. Swoje typy podała również Brytyjska Akademia Filmowa. I w przeciwieństwie do prowadzonej przez Geoffa Keighleya gali, tutaj gra FromSoftware takiego rabanu nie zrobi.

Ogłoszono nominacje do 2025 BAFTA Games Awards. Postanowiono trzymać się tradycyjnej ścieżki, nie uwzględniając dodatków.

Wygląda więc na to, że organizatorzy BAFTA Games Awards raczej skłaniają się ku opinii, że dodatek nie może być rozpatrywany jako potencjalna gra roku. Zresztą same założenia - jedynie pełne gry, pierwszy raz wydane w przeciągu danego roku - już eliminują z zawodów Shadow of the Erdtree. W każdym razie możemy przyjrzeć się liście kilkudziesięciu kandydatów - która, trzeba przyznać, jest całkiem zróżnicowana. Nawet w tej najważniejszej kategorii obok typowych faworytów (Astro Bot, Wukong etc.) pojawiły się takie tytuły, jak fenomenalnie oceniana, ale niezbyt szeroko znana niezależna metroidvania ANIMAL WELL, czy brytyjska przygodówka Thank Goodness You’re Here!, chyba jeszcze słabiej kojarzona.

Oczywiście pewni nominowani mogą budzić wątpliwości. Jakkolwiek nie jest to jeszcze finalne grono (ono zostanie ogłoszone dopiero 4 marca 2025 roku), pojawienie się w kategorii Narrative najnowszej części Dragon Age - podczas gdy właśnie ten element należał do najmocniej krytykowanych w grze Bioware - zdziwi niejednego. Eksperci docenili także Senua’s Saga: Hellblade II, co do którego opinie są dosyć podzielone. Ninja Theory zyskuje zatem szansę powtórzenia wyników z poprzedniej części, wielkiego zwycięzcy edycji z 2017 roku. Rozdanie odbędzie się zaś 8 kwietnia przyszłego roku. A oto pełna lista nominowanych:

Animation

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Harold Halibut

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Prince of Persia: The Lost Crown

Senua’s Saga: Hellblade II

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Artistic Achievement

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Harold Halibut

Metaphor: ReFantazio

Neva

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Audio Achievement

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Best Game

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

British Game

Botany Manor

Crow Country

EA SPORTS F1 24

A Highland Song

LEGO Horizon Adventures

Paper Trail

Planet Coaster 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Debut Game

ANIMAL WELL

Balatro

Botany Manor

Harold Halibut

Little Kitty, Big City

Pacific Drive

The Plucky Squire

Tales of Kenzera: ZAU

Thank Goodness You’re Here!

Tiny Glade

Evolving Game

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Factorio

FINAL FANTASY XIV ONLINE

HITMAN World of Assassination

Minecraft

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Vampire Survivors

World of Warcraft

Family

ANIMAL WELL

Astro Bot

Cat Quest III

EA SPORTS FC 25

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

LEGO Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

Planet Coaster 2

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Game Beyond Entertainment

Botany Manor

Frostpunk 2

INDIKA

Kind Words 2 (lofi city pop)

Life is Strange: Double Exposure

Llamasoft: The Jeff Minter Story

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: ZAU

Tetris Forever

Vampire Therapist

Game Design

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

Tactical Breach Wizards

UFO 50

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Multiplayer

Call of Duty: Black Ops 6

EA SPORTS FC 25

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Star Wars: Hunters

Super Mario Party Jamboree

TEKKEN 8

UFO 50

V Rising

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Music

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Narrative

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Life is Strange: Double Exposure

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

New Intellectual Property

ANIMAL WELL

Balatro

Black Myth: Wukong

Little Kitty, Big City

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

The Plucky Squire

Stellar Blade

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Technical Achievement

Astro Bot

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

SILENT HILL 2

Tiny Glade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Performer In A Leading Role

Roger Craig Smith as Batman, Bruce Wayne, Matches Malone in Batman: Arkham Shadow

Alec Newman as Cameron ‘Caz’ McLeary in Still Wakes the Deep

Cody Christian as Cloud Strife in FINAL FANTASY VII REBIRTH

Isabella Inchbald as Indika in INDIKA

Luke Roberts as James Sunderland in SILENT HILL 2

Humberly González as Kay Vess in Star Wars Outlaws

Clive Standen as Lieutenant Demetrian TItus in Warhammer 40,000: Space Marine 2

Em Humble as Marge, Florence, Carrie, Nick, Chimney Sweep Sue, and more in Thank Goodness You’re Here!

Melina Juergens as Senua in Senua’s Saga: Hellblade II

Y’lan Noel as Troy Marshall in Call of Duty: Black Ops 6

Performer In A Supporting Role

Aldís Amah Hamilton as Ástríðr in Senua’s Saga: Hellblade II

John Eric Bentley as Barret Wallace in FINAL FANTASY VII REBIRTH

Jon Blyth as Big Ron in Thank Goodness You’re Here!

Michael Abubakar as Brodie in Still Wakes the Deep

Adam McNamara as Captain Sevastus Acheran in Warhammer 40,000: Space Marine 2

Karen Dunbar as Finlay in Still Wakes the Deep

Troy Baker as Harvey Dent, Rat King, Two-Face, Joker in Batman: Arkham Shadow

Matt Berry as Herbert the Gardner in Thank Goodness You’re Here!

Craig Lee Thomas as Super Earth Spokesperson in Helldivers 2

Abbi Greenland & Helen Goalen as The Furies in Senua’s Saga: Hellblade II

Źródło: WCCFtech