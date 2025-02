Golden Joystick Awards 2024 - rozdano prestiżowe nagrody. Największym zwycięzcą Black Myth: Wukong

Od dłuższego czasu najbardziej prestiżowym plebiscytem jest The Game Awards. Inna sprawa, że wynika to w dużej mierze z niedoboru medialnej konkurencji w tej materii. Bynajmniej nie oznacza to, że zupełnie brakuje innych nagród, na które warto przynajmniej zwrócić uwagę. W roku 2023 praktycznie wszystkie kluczowe imprezy zostały zdominowane przez Baldur's Gate 3. Teraz walka o laury jest o wiele bardziej wyrównana i do Lariana nikt się nawet nie zbliża.

Rozdano nagrody Golden Joystick Awards 2024. Najważniejszą nagrodę zdobył Black Myth: Wukong, wiele powodów do radości mają także twórcy Helldivers 2 czy Final Fantasy VII: Rebirth.

W przeciwieństwie zatem do poprzedniej edycji, nominowane gry w znacznie większym stopniu podzieliły między siebie poszczególne nagrody. Black Myth: Wukong, jeden z największych tegorocznych faworytów, nie zwyciężył może w zbyt wielu kategoriach, ale w tym przypadku liczy się jakość. Poza Visual Design - doprawdy trudno byłoby tutaj dać nagrodę jakiejś innej pozycji - otrzymali także Ultimate Game of the Year. W aż czterech kategoriach wygrało Helldivers 2. Co ważne, wśród nich znalazło się Best Multiplayer Game.

Inny faworyt, Final Fantasy VII Rebirth, pozornie zwyciężył "tylko" w dwóch kategoriach (Best Storytelling, Best Soundtrack), ale drugie tyle dostarczyli aktorzy głosowi: Briana White jako Aerith oraz Cody Christian w roli Clouda. Z innych ciekawych zwrotów, tytuł Best Gaming Hardware otrzymał Steam Deck OLED, z kolei Team ASOBI od Astro Bota (Best Audio Design) zostało studiem roku. Adaptacją roku został serialowy Fallout, najlepszym rozszerzeniem, bez niespodzianek, Shadow of the Erdtree, a najbardziej czeka się na, a jakże, GTA VI. Samo wydarzenie nie było najbardziej zaawansowane względem oprawy, ale na przykład nagrody wręczało kilka mocnych nazwisk z branży, w tym Neil Newborn i Ben Starr.

Best Storytelling - Final Fantasy VII Rebirth

Best Visual Design - Black Myth: Wukong

Best Multiplayer Game - Helldivers 2

Best Audio Design - Astro Bot

Best Game Expansion - Elden Ring Shadow of the Erdtree

Best Indie Game Self Published - Another Crab's Treasure

Best Indie Game - Balatro

Studio of the Year - Team ASOBI

Best Soundtrack - Final Fantasy VII Rebirth

Best Game Trailer - Helldivers 2

Best Early Access Game - Lethal Company

Still Playing - Mobile - Honkai: Star Rail

Still Playing - Consoles & PC - Minecraft

Streamers' Choice Award - Chained Together

Breakthrough Award - Balatro

Best Gaming Hardware - Steam Deck OLED

Best Game Adaptation - Fallout

Best Supporting Performer - Briana White

Best Lead Performer - Cody Christian

PC Game of the Year - Satisfactory

Console Game of the Year - Helldivers 2

Critics' Choice Award - Helldivers 2

Most Wanted Game - Grand Theft Auto VI

Ultimate Game of the Year - Black Myth: Wukong

Źródło: Golden Joystick Awards 2024