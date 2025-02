Borderlands 4 z trailerem pokazującym fragmenty rozgrywki. Podczas State of Play poznaliśmy też datę premiery gry

Seria Borderlands cieszy się sporym uznaniem wśród graczy. Choć zabawa jest w tym przypadku najlepsza w trybie kooperacyjnym, to gry z tego cyklu są w stanie trafić też do samotnych wilków. Podczas Gamescom 2024 oficjalnie zapowiedziano Borderlands 4, jednak aż do tej chwili nie wiedzieliśmy, kiedy dokładnie tytuł ten zadebiutuje. W trakcie pokazu State of Play poznaliśmy jego oficjalną datę premiery, a także trailer pokazujący fragmenty rozgrywki.

Gra Borderlands 4 zadebiutuje na rynku we wrześniu bieżącego roku. Z nowego trailera wynika, że fani cyklu poczują się, jak w domu. Powrócą wszystkie charakterystyczne elementy serii i pojawi się kilka nowości.

Gra Borderlands 4 zapowiada się na prawdziwą ucztę dla miłośników tego cyklu. Należy spodziewać się powrotu charakterystycznej komiksowej grafiki, która od początku jest znakiem rozpoznawczym serii gier studia Gearbox Software. Zaprezentowany trailer sugeruje, że czeka nas po prostu większa ilość dobrze znanej rozgrywki. Osoby będące fanami Borderlands z pewnością od razu poczują się, jak w domu. W materiale wideo zaprezentowano kilka nowych umiejętności bohaterów (głównie w zakresie poruszania się podczas walki) oraz dużą ilość dynamicznej akcji, w trakcie której postać gracza rozprawia się efektownie z przeciwnikami.

Trailer opatrzono opisem, który sugeruje, że podczas rozgrywki przyjdzie nam się zmierzyć z bezwzględnym dyktatorem, którego władzy zagraża zmieniający świat kataklizm. Oczywiście fabuła w Borderlands 4 będzie głównie pretekstem o eksterminacji niezliczonych hord przeciwników, choć z pewnością nie zabraknie charakterystycznego dla serii humoru. Trailer zdradza także dokładną datę premiery gry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbędzie się ona jeszcze w 2025 roku, a konkretnie 23 września. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

