Take-Two przejmuje studio Gearbox Software, które znane jest między innymi z serii Borderlands

Jak większość osób zaznajomionych z branżą gier wideo wie, koncern Embracer znalazł się jakiś czas temu w trudnej sytuacji finansowej. W rezultacie firma zaczęła masowo zwalniać pracowników oraz zamykać podległe jej studia. Gearbox Software, czyli twórcy między innymi strzelanek Borderlands, mieli jednak więcej szczęścia. W tym przypadku Embracer znalazł firmę chętną przejąć studio. Nabywcą jest Take-Two Interactive, właściciel między innymi Rockstar Games.

Gearbox Software przejdzie już wkrótce pod skrzydła Take-Two Interactive. Transakcja opiewa na łączną kwotę 460 mln dolarów, które w formie udziałów otrzyma dotychczasowy właściciel studia, czyli Embracer Group.

O transakcji Take-Two poinformowało w oficjalnym komunikacie prasowym. Jej kwota nie oszałamia, jeśli zestawimy ją z sumą, jaką Embracer wyłożył przed trzema laty, żeby zakupić Gearbox. Studio przejdzie pod skrzydła Take-Two za łączną kwotę 460 mln dolarów. Embracer przejął twórców Borderlands w 2021 roku za 1,3 mld dolarów, zatem w ostatecznym rozrachunku szwedzki podmiot sporo stracił. Rzecz w tym, że firma nie miała prawdopodobnie większego wyboru, jeśli liczy docelowo na wydostanie się z trudnej sytuacji finansowej. Porozumienie nie obejmuje także niektórych zasobów Gearbox, w tym części umów na wydawanie gier firm trzecich, co do których sukcesu Take-Two nie miało pewności (Gearbox zajmował się w ostatnim okresie także działalnością wydawniczą). Można przypuszczać, że wydanie zakontraktowanych gier pozostanie w gestii jakiegoś podmiotu należącego do Embracer Group, ale szczegółów tego procesu nie znamy.

Cała kwota transakcji będzie wypłacona za pośrednictwem nowo wydanych udziałów Take-Two. Jej finalizacja ma nastąpić przed końcem czerwca bieżącego roku. W skład przejmowanych zasobów wchodzą serie Borderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem i inne. Z komunikatu dowiedzieliśmy się także, że trwają już prace nad kolejną odsłoną Borderlands, a także przynajmniej jedną nową marką. W praktyce, przejęcie Gearbox przez amerykański podmiot to bardzo dobra informacja dla graczy. Los każdego studia należącego do Embracer Group jest bowiem teraz bardzo niepewny. Nie jest też jasne, które z projektów doczekają się ostatecznie finalizacji, ani kiedy realnie szwedzka firma ma szansę uporać się z problemami wywołanymi przez wycofanie się kluczowego inwestora. Gearbox pod skrzydłami Take-Two ma zaś szansę w miarę spokojnie prowadzić swoją działalność deweloperską oraz prawdopodobnie także wydawniczą.

Źródło: Take-Two, WCCFTech