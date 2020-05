The Medium: psychologiczny thriller Bloober Team na Xbox Series X

Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego rozpoczął się event online, podczas którego mieliśmy okazje zobaczyć zapowiedzi wielu gier, dedykowanych konsoli Xbox Series X. Głównym daniem było oczywiście zaprezentowanie nadchodzącego dzieła Ubisoftu, czyli Assassin's Creed Valhalla (news wpadnie na PurePC za moment), ale nie obyło się bez innych ciekawie zapowiadających się pozycji. Jedną z nich okazał się być polski psychologiczny thriller pt. The Medium. Przyznam, że w zalewie setek podobnych do siebie gier, to właśnie zwiastun tej produkcji przykuł moją uwagę na dłużej. Nie tylko klimatem, ale także oprawą audio. W tle usłyszeliśmy bowiem znane dźwięki z uniwersum Silent Hill. Przy soundtracku faktycznie pracować ma bowiem Akira Yamaoka wraz z Arkadiuszem Reikowskim.

Po pierwszym już zwiastunie gra The Medium została okrzyknięta duchowym spadkobiercą Silent Hill. Bezapelacyjnie studio Bloober Team pragnie zaserwować nam po raz kolejny coś niezwykle klimatycznego.

W komentarzach pod trailerem na YouTubie, The Medium zostało już okrzyknięte duchowym spadkobiercą Silent Hill i chyba nikt nie obraziłby się, gdyby tak faktycznie się stało. O grze wciąż jednak wiadomo niewiele, prócz tego, że główną bohaterką jest Marianne, medium które potrafi podróżować w świecie duchów. Bohaterka zaczyna mieć mroczne wizje dotyczące morderstwa dziecka. Nękana tymi obrazami, Marianne udaje się do opuszczonego ośrodka wypoczynkowego, które wydaje się być miejscem, gdzie doszło do wspomnianej tragedii.

Znając zaplecze deweloperów z Bloober Team (Observer, Layers of Fear) raczej nie ma o co się martwić, jeśli chodzi o ciężką atmosferę grozy i elementy psychodelii. Być może zainteresuje Was też fakt, że cybepunkowy Observer również trafić ma na konsolę Xbox Series X, oczywiście z ulepszoną grafiką jak i wzbogacony dodatkowymi elementami fabularnymi. The Medium pojawi się nie tylko na Xboksie. Pod koniec tego roku zadebiutuje też na pecetach. Mimo wydawnictwa jakim zajął się Microsoft, prawa autorskie do gry pozostaną po stronie deweloperów.

Źródło: Microsoft