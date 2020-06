The Last Of Us II przedpremierowy zwiastun i zapowiedź recenzji

The Last of Us to chyba jedna z największych legend jeśli chodzi o gry ekskluzywne na konsolę Sony PlayStation. I choć sequele w branży często nie są nawet w połowie tak dobre jak produkcje zapoczątkowujące konkretne uniwersum, to w momencie ogłoszenia prac nad The Last of Us II, nikomu nie przeszło nawet przez myśl, że coś może się nie udać. Czy "dwójka" faktycznie sprosta oczekiwaniom największych fanów? Wszystko stanie się jasne już 19 czerwca podczas światowej premiery gry na PlayStation 4, a na PurePC jeszcze szybciej, bo już jutro o godzinie 9:01. Redakcyjny kolega przygotował bowiem dla Was obszerną recenzję. Musicie więc poćwiczyć swą cierpliwość jeszcze przez kilkanaście godzin, ale zawsze można przyjrzeć się tytułowemu zwiastunowi oraz dotychczasowym przeciekom z branży.

Na YouTubie pojawił się właśnie nowy, przedpremierowy teaser The Last Of Us II. Nie wnosi wprawdzie nic nowego, ale podkreśla, o ile bardziej dramatyczna będzie gra.

Cóż, tytułowy zwiastun przedpremierowy nie jest może czymś przełomowym, ale wyraźnie pokazuje, o ile bardziej dramatyczna ma być ta własnie odsłona. Przed kilkoma dniami w sieci pojawiły się też informacje, że równie drastyczny potrafi być stan PlayStation 4 nawet w wersji Pro - podczas gry konsola wydaje z siebie mianowicie potępieńcze jęki. Widać więc, że dobrnęliśmy do końca możliwości obecnych generacji. O grze wiadomo też, że jej ukończenie ma zająć od 30 do 35 godzin, co jak na tytuł bez otwartego świata stanowi zacny wynik.

Pliki instalacyjne "ważą" z kolei aż 80,8 GB, przy czym musimy mieć świadomość, że studio Naughty Dog szykuje dla nas One Day Patch (1.01), jak sama nazwa wskazuje - w dniu premiery tytułu. Patch będzie na szczęście ważył tylko 4 GB i obejmie m.in. nowe funkcje jak tryb fotograficzny oraz elementy takie jak galeria grafik koncepcyjnych czy przeglądarka modeli. W aktualizacji nie braknie też plików łatających pierwsze, dostrzeżone błędy. Pojawią się ponadto opcje, które pomogą dostosować grę pod osoby z niepełnosprawnościami.

Źródło: YouTube