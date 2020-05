Premiery gier czerwiec 2020: The Last of Us: Part II, Valorant, Anno

Rok 2020 w gamingu zaczął się bardzo dobrze (inaczej niż w służbie zdrowia, co ostatecznie może rzutować również na gamedev). W lutym otrzymaliśmy niezłe DLC do gry Metro: Exodus, a w marcu zalała nas cała masa szczęścia pod postacią platformowego Ori and the Will of the Wisps, soulslike'owego NiOh 2, piekielnego DOOM Eternal czy też VR-owego Half-Life: Alyx. W kwietniu w nasze ręce trafił trzeci już z rzędu remake serii Resident Evil, a także kolejny remake, czyli Final Fantasy VII Remake. Maj przyniósł trochę więcej posuchy, choć wciąż wielu mogło cieszyć się na Minecraft: Dungeons czy całkiem udanym przygodowym Someday You'll Return. A jak wygląda sprawa z premierami na czerwiec?

Premiery gier w czerwcu 2020 to kilka ciekawych tytułów jak The Last of Us: Part II, Valorant czy Anno History Collection. Poza tym czeka nas kilka kolejnych remasterów jak chociażby Command & Conquer Remastered.

Valorant

Data premiery: 2 czerwca 2020

Platforma: PC

Producent: Riot Games

Gatunek: akcji, FPS, science fiction, multiplayer, free to play

Aktualna cena: free to play

Akcja gry sieciowej Valorant osadzona została w niedalekiej przyszłości. Podczas zabawy gracz wciela się w jednego z agentów pochodzących z różnych stron świata, którzy walczą z zagrożeniem mogącym mieć poważne konsekwencje dla ludzkości. Jest to kolejna sieciowa strzelanka, gdzie gracz bierze udział w meczach 5v5. Do jego dyspozycji oddano pulę postaci reprezentujących rozmaite klasy, odznaczające się różnymi stylami walki. Każde z nich posiada umiejętności – jedną podstawową, dostępną w każdym meczu za darmo, dwie opcjonalne, które można zakupić na początku rundy, oraz czwartą specjalną, otrzymywaną po dokonaniu odpowiedniej liczby zabójstw lub zebraniu sfer mocy dostępnych na mapie.

Command & Conquer Remastered

Data premiery: 5 czerwca 2020

Platforma: PC

Producent: Petroglyph

Gatunek: Strategiczne, sscience fiction, RTS, multiplayer, reedycja

Aktualna cena: klik

Command & Conquer - Remastered to odświeżona i zremasterowana wersja klasycznej strategii, która była jednym z pierwszych reprezentantów gatunku RTS. Tytuł był pierwsza odsłoną cyklu Command & Conquer, a zawarte w nim idee oraz rozwiązania techniczne były kopiowane w kolejnych latach przez kolejne, niezliczone produkcje strategiczne. Command & Conquer - Remastered posiada w pełni odświeżoną oprawę audiowizualną, która zachowuje wygląd i klimat oryginału. Jednostki i otoczenie zostały w pełni odtworzone, korzystając z oryginalnych dwuwymiarowych sprite'ów i projektów. Gra wspiera współczesne rozdzielczości, w tym 4K.

Desperados III

Data premiery: 16 czerwca 2020

Platforma: PC, PS4, XONE

Producent: Mimimi Games

Gatunek: Strategiczne, RTS, skradanki, taktyczne, western

Aktualna cena: klik

Desperados III to kolejna odsłona cyklu strategii taktycznych, inspirowanych serią Commandos. Fabularnie gra jest prequelem serii, choć sami autorzy nie unikają też słowa reboot. Głównym bohaterem gry jest John Cooper, rewolwerowiec znany z poprzednich odsłon cyklu. Obejmuje on dowództwo nad bandą wyjętych spod prawa specjalistów, z pomocą których podejmuje się realizacji misji zlecanych na Dzikim Zachodzie. Desperados III pozostaje wierne podstawowym zasadom rządzącym poprzednimi odsłonami, w tym zwłaszcza częścią pierwszą. Otrzymujemy więc taktyczną strategię czasu rzeczywistego, w której dowodzimy pięcioosobowym oddziałem specjalistów wykonujących zadania na mapach o stosunkowo niewielkich rozmiarach.

The Last of Us: Part II

Data premiery: 19 czerwca 2020

Platforma: PS4

Producent: Naughty Dog

Gatunek: Akcji, TPP, postapokalipsa, przygodowe gry akcji

Aktualna cena: klik

The Last of Us: Part II kontynuuje wątki rozpoczęte w pierwszej części. Akcja gry rozpoczyna się pięć lat później w schronieniu Jackson w stanie Wyoming. Tym razem główną bohaterką jest Ellie - dziewczyna, która wspierała gracza w The Last of Us. Na ekranie zobaczymy jednak także Joela, czyli protagonistę „jedynki”. Pod względem gameplay'u The Last of Us 2 rozwija pomysły z pierwszej części. Dostajemy więc ponownie przygodową grę akcji, w której kamera umieszczona jest za plecami postaci (kierujemy jedną bohaterką, choć czasem jest ona wpierana przez towarzyszy, którymi steruje oczywiście sztuczna inteligencja).

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Data premiery: 23 czerwca 2020

Platforma: PC, PS4, XONE, Switch

Producent: Purple Lamp Studios

Gatunek: Zręcznościowe, TPP, platformówki 3D, multiplayer, na 2 osoby, reedycje

Aktualna cena: klik

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated to remake wydanej w 2003 roku, cenionej platformówki 3D wzbogaconej o elementy przygodowe. Rehydrated zabiera nas w podróż do podwodnego świata znanego z serialu animowanego pod tytułem SpongeBob Kanciastoporty, emitowanego na kanale Nickelodeon. SpongeBob, Patrick oraz Sandy muszą uporać się z kłopotami spowodowanymi przez złowrogiego Planktona. Złoczyńca skonstruował bowiem maszynę zwaną Duplicatotronem 3000, przy pomocy której stworzył armię robotów. Jego dzieła wymknęły się jednak spod kontroli, co grozi zniszczeniem całego Bikini Dolnego.

Anno History Collection

Data premiery: 25 czerwca 2020

Platforma: PC

Producent: Ubisoft

Gatunek: Strategiczne, ekonomiczne, RTS, kolonizacyjne, multiplayer, reedycje

Aktualna cena: klik

Anno History Collection to kompilacja odświeżonych wersji czterech pierwszych odsłon serii Anno. Akcja poszczególnych gier tworzących składankę Anno History Collection toczy się w tytułowych latach: 1602, 1503, 1701 oraz 1404. W trzech pierwszych częściach serii trafiamy do Nowego Świata i bierzemy udział w jego kolonizacji, natomiast czwarta odsłona cyklu przenosi nas na wschodnie wybrzeże średniowiecznej Azji. Autorzy kompilacji Anno History Collection zadbali o to, by każda z tworzących ją gier działała w wysokiej rozdzielczości (również 4K), ponadto wzbogacono je o wsparcie dla wielu ekranów.

Hunting Simulator 2

Data premiery: 25 czerwca 2020

Platforma: PC, PS4, XONE

Producent: Neopica

Gatunek: Symulacje, FPP, łowiectwo

Aktualna cena: klik

Hunting Simulator 2 jest drugą odsłoną zapoczątkowanego w 2017 roku cyklu symulatorów polowań. W grze akcję ukazano z perspektywy pierwszej osoby (FPP). Podczas zabawy wcielamy się w myśliwego polującego na wielkich równinach amerykańskiego stanu Kolorado i teksańskiej pustyni, a także w gęstych lasach Europy. Każda z tych lokacji ma otwartą strukturę, co pozwala na swobodne przemieszczanie się oraz stosowanie różnorodnych taktyk. Na upolowanie czekają tu ponad trzydzieści trzy gatunki zwierząt, które można spotkać wyłącznie w ich naturalnych środowiskach. Co zaś tyczy się naszych narzędzi pracy – autorzy oddają nam do dyspozycji ponad sto sześćdziesiąt elementów myśliwskiego wyposażenia.

Wszystkie growe premiery czerwca (w tym premiery na kolejnych platformach, DLC i wczesne dostępy):