Gra The Last of Us doczeka się serialu od HBO i twórcy Czarnobyla

The Last of Us, jedna z najlepszych gier na konsole PlayStation 3 i PlayStation 4, zostanie zekranizowane w formie serialu od HBO! Mało kto spodziewał się takich wieści, gdyż wcześniej o planach adaptacji mówiło się w odniesieniu do wysokobudżetowego filmu. Ten projekt – w przeciwieństwie do Uncharted – utknął jednak dawno temu w martwym punkcie i zamiast tego postanowiono zrobić serial. HBO będzie współpracować przy jego opracowywaniu z Sony Pictures Television i PlayStation Productions (będzie to pierwsza produkcja tej wytwórni filmowej). Co więcej, scenariusz zostanie przygotowany przez twórcę Czarnobyla, nagrodzonego Złotymi Globami i statuetkami Emmy pięcioodcinkowego miniserialu z 2019 roku, oraz dyrektora kreatywnego studia Naughty Dog, co daje nadzieję na wysoką jakość serialu.

Ekranizacja gry The Last of Us chyba nie mogła trafić w lepsze ręce. HBO specjalizuje się w produkowaniu wysokobudżetowych seriali, więc można być wręcz pewnym przynajmniej przyzwoitego poziomu. Tym bardziej że, jak donosi serwis The Hollywood Reporter, zostanie ona przygotowana przez Craiga Mazina, twórcę (tzw. showrunnera), scenarzystę i producenta Czarnobyla koprodukcji HBO i telewizji Sky, oraz Neila Druckmanna, scenarzystę gier z serii The Last of Us oraz wiceprezesa studia Naughty Dog. Nazwiska te powinny być gwarancją dobrze napisanego scenariusza. Producentami wykonawczymi serialowej adaptacji przygód Joela i Ellie, oprócz wspomnianej dwójki, zostali Carolyn Strauss (Gra o tron, Czarnobyl i Deadwood) i Evan Wells, prezes studia Naughty Dog.

Serial ma bazować na historii z pierwszej części The Last of Us, której akcja – poza prologiem – rozgrywa się w 2033 roku w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez wirusa zamieniającego ludzi w pokraczne zombie, oraz może dodać wątki z nadchodzącej kontynuacji. Możliwe, że serial będzie również stanowić swego rodzaju pomost pomiędzy wydarzeniami z wydanej w 2013 roku gry a tymi przedstawionymi w sequelu, którego premiera została zaplanowana na 29 maja 2020 roku (na wyłączność konsoli PlayStation 4). Wszak akcja The Last of Us Part II będzie rozgrywać się pięć lat później. Nie ujawniono terminu premiery ani żadnych innych szczegółów, ale można spodziewać się, że serial zadebiutuje na platformie HBO najwcześniej w 2021 roku. Przypominamy na koniec, że w produkcji znajduje się również film Uncharted z Tomem Hollandem jako młodym Nathanem Drake’em i Markiem Wahlbergiem jako Sullym, który pojawi się w kinach 5 marca 2021 roku.

Źródło: The Hollywood Reporter