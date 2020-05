The Last of Us 2 na zwiastunie fabularnym. Premiera niezagrożona

The Last of Us 2 osiągnęło w tym tygodniu złoty status, a co za tym idzie – gra trafiła do tłoczni. Premiera została nieznacznie przesunięta z powodu pandemii koronawirusa, która utrudniłaby firmie Sony Interactive Entertainment dostarczenie na czas wersji pudełkowych, gdyby utrzymano majowy termin wydania. Nową datę, wyznaczoną na 19 czerwca 2020 roku, poznaliśmy pod koniec minionego miesiąca i z okazji ukończenia prac nad tytułem studio Naughty Dog przygotowało zwiastun fabularny The Last of Us 2. Możecie go zobaczyć zarówno w oryginalnej, angielskiej wersji językowej, jak i z polskim dubbingiem. Poznaliśmy również nowe informacje w sprawie wycieku materiałów z gry, do którego ustosunkowało się Sony.

Opublikowany przez twórców zwiastun skupia się na zarysowaniu historii i pokazuje zarówno ukazane wcześniej na screenach sceny, jak i zupełnie nowe, które mogą sugerować, w jakim kierunku podąży fabuła The Last of Us: Part II. Bez obaw jednak, materiał wideo nie zdradza tyle, co ostatnie przecieki, który wywołały sporo kontrowersji wśród graczy. Nie brakuje w nim emocjonalnych scen, szczególnie z główną bohaterką, Ellie. Motywem przewodnim nowej odsłony The Last of Us ma być zemsta.

Mimo że The Last of Us 2 jeszcze nie ukazało się na rynku, to o fabule i losach postaci można dowiedzieć się więcej, niż byśmy chcieli, za sprawą głośnego wycieku, za który miał jakoby odpowiadać niezadowolony pracownik studia Naughty Dog. Sony ustosunkowało się do tego i ujawniło parę dni temu, że za przeciek nie odpowiadają ani deweloperzy gry, ani przedstawiciele wydawcy. Do sieci trafiły nieoficjalne informacje, m.in. od Jasona Schreiera, byłego redaktora serwisu Kotaku, zwykle doskonale zorientowanego w zakulisowych tematach związanych z branżą gier wideo, według których głównymi winowajcami są hakerzy. Wykorzystali oni luki w zabezpieczeniach. Za pomocą odkrytych kodów ze starych gier Naughty Dog udało im się dostać do serwerów studia deweloperskiego i materiałów związanych z The Last of Us 2. Burza, jaką wywołała zawartość wycieku, prawdopodobnie przyczyniła się do wyłączenia komentarzy na YouTube pod najnowszym zwiastunem… Na koniec przypominamy, że gra ukaże się na wyłączność PlayStation 4, ale zagramy w nią także na PS5 dzięki wstecznej kompatybilności.

Źródło: Sony, Twitter