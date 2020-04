Premiera The Last of Us 2 opóźniona, ale pokazano nowe screeny

Studio Naughty Dog po raz kolejny przesunęło premierę swojej najnowszej gry na wyłączność konsoli PlayStation 4 – The Last of Us 2. Wielu graczy miało nadzieję, że zawita ona na rynek jeszcze przed końcem 2019 roku, ale twórcy potrzebowali więcej czasu. Najpierw zapowiedziano, że trafi do sprzedaży 21 lutego 2020 roku, a dosłownie miesiąc później przełożono tę datę na 29 maja 2020 roku. Niestety, ona również nie zostanie dotrzymana z powodu panującej na całym świecie pandemii koronawirusa oraz wynikającymi z niej problemami logistycznymi. Twórcy chcą, by każdy gracz mógł zagrać w tym samym czasie, a obecna sytuacja jest poza kontrolą studia i nie w stanie tego zapewnić. W ramach pocieszenia do sieci trafił wysyp nowych, robiących spore wrażenie screenów z gry.

Studio Naughty Dog jest rozczarowane tak samo jak gracze. Pocieszeniem jest fakt, że produkcja The Last of Us Part II jest już na ukończeniu. Autorzy gry obecnie zajmują się łataniem ostatnich błędów, co zapewne oznaczałoby, że majowa data zostałaby bez problemu dotrzymana, gdyby nie wyjątkowa sytuacja na świecie. Niestety, sprawiła ona także, że nie poznaliśmy nowej daty ani nawet przybliżonego terminu premiery The Last of Us 2. Najprawdopodobniej studio Naughty Dog nie chce podać konkretnego dnia, bo nie jest w stanie go określić i zamierza uniknąć przekazywania graczom po paru miesiącach smutnych wieści o kolejnej obsuwie. Może stać się tak, że gra zadebiutuje nawet za pół roku.

Na osłodę opublikowano wiele nowych screenów z gry uruchomionej na konsoli PlayStation 4 Pro. Zaprezentowano na nich niepokazywane wcześniej lokacje. Można również dobrze przyjrzeć się modelom postaci, które zachwycają szczegółowością. Część z nich zamieściliśmy w aktualności – reszta tym adresem. Niestety, opóźnienie The Last of Us 2 może oznaczać, że zapowiedziana na 26 czerwca Ghost of Tsushima również zaliczy poślizg. Gra Naughty Dog może wskoczyć w miejsce tytułu studia Sucker Punch, ale to przy bardzo optymistycznym wariancie. Nastawialibyśmy się na to, że obie produkcje wyjdą najwcześniej we wrześniu.

Źródło: Naughty Dog