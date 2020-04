The Last of Us 2 i Ghost of Tsushima – znamy nowy termin debiutu

Firma Sony Interactive Entertainment ujawniła nowe daty wydania ostatnich wielkich gier na wyłączność konsoli PlayStation 4. Mowa oczywiście o The Last of Us: Part II oraz Ghost of Tsushima, których premiera stanęła pod znakiem zapytania z powodu pandemii koronawirusa na świecie i związanych z nią problemów logistycznych, o których informowaliśmy na początku bieżącego miesiąca. Niedawno pojawiły się w sieci plotki o tym, jakoby w miejsce produkcji studia Sucker Punch (cykl inFamous) zadebiutowała przesunięta wcześniej na czas nieokreślony gra Naughty Dog, twórców serii Uncharted. Tak ostatecznie się nie stanie, bo, jak się okazało, opóźnienie zaliczyło również Ghost of Tsushima. Na szczęście obsuwy w obu przypadkach nie są wcale tak duże, jak można było przypuszczać.

Poznaliśmy nowe daty premier The Last of Us 2 i Ghost of Tsushima. Gry wyjdą odpowiednio 19 czerwca i 17 lipca 2020 roku.

Po dogłębnym zapoznaniu się z obecną sytuacją japoński koncern Sony Interactive Entertainment postanowił podzielić się ostatecznymi datami premier The Last of Us 2 oraz Ghost of Tsushima. Pierwszy tytuł miał ukazać się pierwotnie 21 lutego i potem 29 maja 2020 roku, a wyjdzie zaledwie z trzytygodniowym opóźnieniem. Nowa data premiery The Last of Us 2 została wyznaczona na 19 czerwca 2020 roku. Z kolei Ghost of Tsushima, które miało trafić na półki sklepowe 26 czerwca, pojawi się w sprzedaży 17 lipca 2020 roku.

Studiu Naughty Dog bardzo zależało na jak najszybszym wydaniu gry. Jest ona już praktycznie gotowa – twórcom zostały jedynie ostatnie szlify. Cieszy to, że opóźnienie ostatecznie nie okazało się tak znaczące. Zwłaszcza że rozgoryczenie fanów z powodu przesunięcia premiery zwiększyło się w miniony weekend, ponieważ do sieci wyciekły materiały wideo z The Last of Us 2 z ogromnymi spoilerami. Radzimy więc uważać w tematach związanych z tytułem, by uniknąć ewentualnych szczegółów na temat fabuły i losów postaci. Sony praktycznie od razu zareagowało i stara się usuwać niepożądane filmiki, ale jak coś raz trafi do internetu...

Źródło: Sony