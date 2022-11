The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - spolszczenie do gry dostępne po 3 latach od jej premiery

Gry z dreszczykiem z serii The Dark Pictures Anthology to produkcje dość udane. Przed kilkoma dniami zadebiutowała trzecia już część tejże serii (The Devil in Me), która według recenzentów zaliczyła niezły debiut (72/100 pkt. wg. Metacritic). Niestety żadna z tych gier nie otrzymała oficjalnego spolszczenia. Problem polskich graczy jest o tyle duży, że tytuły takie jak te bogate są w fabułę i bez bardzo dobrej znajomości języka angielskiego może nas ominąć mnóstwo zabawy.

Sporo udanych gier nie otrzymuje polskiej wersji językowej. Możemy ratować się jednak spolszczeniami nieoficjalnymi, jak ma to miejsce w przypadku horroru The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.

Na szczęście w przypadkach takich jak ten, możemy liczyć na fanowskie spolszczenia. I faktycznie - nieoficjalne spolszczenie (napisy) do pierwszej części serii możemy pobrać z popularnej witryny GrajPoPolsku.pl. "Od rozpoczęcia prac nad spolszczeniem minęły 4 miesiące. 245 000 słów (1 355 792 znaków) później mogę z dumą ogłosić zakończenie prac nad spolszczeniem do gry The Dark Pictures Anthology: Man of Medan" - czytamy w opisie spolszczenia.

Na stronie forum poświęconej spolszczeniu czytamy, że autorzy mają w planach przygotowanie polskich napisów także do kolejnych gier od Supermassive Games, choć nie podają konkretnych dat. Wracając jednak do tłumaczenia odsłony Man of Medan - autorzy projektu przygotowali je w formie pliku .pak. Jako że nie jest to instalator, to plik ów należy wkleić do folderu SMG019\Content\Paks, który znajduje się w folderze głównym gry (domyślnie C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\The Dark Pictures Anthology - Man of Medan).

Źródło: Graj Po Polsku